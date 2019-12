Coleg de partid al lui Bănicioiu: Nu știm de la ce a pornit incendiul din Colectiv. În schimb, suntem foarte convinși în a găsi vinovații

Gabriel Ispas, membru al partidului Pro România, din care face parte și fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu, audiat vineri la Parchet, este sceptic în privința cauzei care a dus la declanșarea incendiului de la Colectiv în care au murit 64 de oameni. "În schimb, suntem foarte convinși în a găsi vinovații”, a declarat Gabriel Ispas, la Digi 24.





"Din păcate, noi încă nu știm - și este o chestiune pe care o resimt cu tristețe, am avut studenți ai mei, am avut prieteni, am prieteni care au fost în Colectiv în acea seară și au trecut prin acea tragedie, este îngrozitor ce s-a întâmplat. Dar noi astăzi, la mai mult de patru ani, nu știm de la ce a pornit acolo. În schimb, suntem foarte convinși în a găsi vinovații”, a declarat Gabriel Ispas într-o emisiune la Digi 24.

Redăm dialogul acestuia cu moderatoarea emisiunii:

- Cum nu știm de la ce a pornit focul?





- De la ce a pornit, da, da, da...

- Cum, nu a pornit de la artificii?





- Nuu, de la o scânteie! Sigur... Sunt ferm convins și cred că toți telespctatorii sunt ferm convinși că a pornit focul de la o scânteie.... Iar în câteva zeci de secunde a făcut acea combustie, a spus, pe un ton ironic, Gabriel Ispas.





- Există filmări, domnule Ispas, au circulat pe internet, în care se vede foarte clar cum a fost pornit focul, a intervenit în discuție deputatul USR Cristina Prună.





- Combustie..., a mai spus Gabriel Ispas și a făcut un gest prin care a sugerat neîncrederea.





Reprezentantul Pro România i-a luat apărarea colegului său de partid, Nicolae Bănicioiu, ministru al Sănătății în Guvernul Ponta, care declara, imediat după incendiul de la Colectiv, că România are "tot ce îi trebuie” din punct de vedere medical pentru a rezolva această criză.

"În primul rând, o nuanță: n-a spus că este foarte bine, ci a spus că avem tot ce ne trebuie. Tot ce ne trebuie înseamnă medicamente, înseamnă fonduri pe care Guvernul poate să le aloce pentru această situație, în niciun caz nu vorbește despre situația din spitale (...) Unde ați văzut sau cine din personalul medical a spus că ministrul sănătății nu a lăsat să plece din țară? Este un zvon care s-a acutizat și din când în când reapare”, a afirmat Gabriel Ispas, referindu-se la controversata declarație a lui Bănicioiu.

Fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a fost audiat, vineri, timp de cinci ore, la Parchetul General, unde a fost citat ca martor, în dosarul Colectiv.

"Am răspuns la toate întrebările. (...) Credeți-mă că și eu și ceilalți am fi vrut să facem mai mult. Și credeți-mă că am făcut tot ceea ce era omenește posibil (...) Nu am refuzat niciun ajutor”, a declarat fostul ministru Nicolae Bănicioiu la ieșirea de la Parchetul General.

Dosarul de la Parchetul General a fost deschis în urmă cu 3 ani, după ce familiile și prietenii victimelor din clubul Colectiv au acuzat autoritățile care au coordonat intervenția de neglijență și ucidere din culpă. Mai exact, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății, sunt acuzați că au întârziat transferul răniților din Colectiv în afara țării și au susținut că "avem de toate" pentru a-i trata, chiar dacă România nu avea condiții pentru a îngriji astfel de pacienți. Multora dintre ei, întârzierea transferului în afara țării le-a fost fatală.





"Chiar mai devreme m-a sunat doamna ministru din Moldova, însă i-am comunicat că chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noștri pot gestiona situația. Din Franța și din Germania, deci am primit din foarte multe părți astfel de solicitări (...) momentan noi ne descurcăm foarte bine, iar medicii noștri pot face față cu brio oricărei situații. Nu este nicio diferență între medicii care au venit și medicii de aici”, declara Nicolae Bănicioiu după incendiul din 30 octombrie 2015 care a ucis 64 de oameni și a mutilat alți aproape 150.