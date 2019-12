Costache: doar 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal au fost achiziționate, dintr-un necesar de 2,2 milioane

„Dacă vorbim cu medicii de familie, şi asta am făcut înainte de a prelua mandatul (...) - mi-au spus că au estimat un necesar aproximativ de 2 - 2,2 milioane de doze. Din păcate, Ministerul Sănătăţii (MS) a achiziţionat numai 1,5 milioane de doze. Şi nu asta e cea mai mare problemă, ci că dozele au ajuns târziu şi au fost livrate şi mai târziu. În momentul de faţă sunt vaccinate aproximativ de 980.000 de persoane şi toate aceste 1,5 milioane de doze au fost achiziţionate şi distribuite. Nu trebuie să repetăm greşelile din anii anteriori, fiindcă această criză a vaccinurilor este recurentă. Perioada rece e impredictibilă în România (...), sfatul meu este ca atunci când avem dozele, să le folosim, pentru că va ajuta cu siguranţă”, a afirmat Victor Costache la B1 TV.Ministrul a susţinut că acelaşi director din Ministerul Sănătăţii pe care fostul premier Mihai Tudose „l-a scos afară” în timpul unei şedinţe de guvern a coordonat achiziţia de vaccin antigripal şi în acest an şi astfel „am ajuns iarăşi la criza vaccinurilor”.În privinţa unei legi în domeniu, Victor Costache a menţionat că MS va prezenta în perioada următoare mai multe campanii pentru a apăra conceptul de vaccinare.„Acum 10 ani am ajuns la acea campanie eşuată de vaccinare împotriva cancerului de col uterin care a declanşat o reacţie a opiniei publice deoarece aceasta nu a fost deloc pregătită şi au apărut aceste semnale din opinia publică împotriva vaccinării. Şi de atunci nu numai că vaccinul împotriva cancerului de col uterin a fost compromis, ci şi însăşi ideea de vaccinare. Numai o parte a statelor membre ale UE au impus vaccinarea. (...) Cred în campanii foarte bune de comunicare, cred în instinctul şi dorinţa părinţilor de a dori ceea ce este mai bun pentru copiii lor. (...) Lucrăm împreună cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (...) şi vom prezenta în perioada următoare mai multe campanii pentru a apăra conceptul de vaccinare”, a precizat ministrul Sănătăţii.