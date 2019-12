Victor Costache: taxa clawback a fost un instrument foarte rigid, care a taxat fără discernământ toate tipurile de medicamente

„Una din cauze este suprataxarea care s-a practicat în România. Practic, s-a ajuns ca această industrie atât de necesară, atât prin reprezentanţii ei importatori, cât şi prin producătorii pe care îi avem să sufere în egală măsură. S-au iniţiat tot felul de dialoguri care nu au dus la nimic şi criza s-a accentuat de la un an la altul. Soluţia este asumarea de către Guvern, prin Ministerul de Finanţe, a unui pachet de măsuri pentru a relaxa politica de taxare care este aplicată, taxa clawback. Taxa clawback a fost un instrument foarte rigid, care a taxat fără discernământ toate tipurile de medicamente. Şi am ajuns, de la un an la altul, ca o piele de sagri, ca portofoliul de medicamente să se restrângă în România. Am iniţiat, pentru prima dată, un grup interministerial - toată lumea venea la Ministerul Sănătăţii, când de fapt problema este la Ministerul de Finanţe. (...) Miercuri, la ora 16,00, a avut loc prima şedinţă a acestui comitet, prezidat de către Ministerul de Finanţe, la care participă Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate, toţi reprezentanţii asociaţiilor de producători şi importatori şi se redactează o foaie de parcurs cu termene stricte, pentru a reduce presiunea asupra acestei industrii şi pentru a ne permite, ceea ce ne dorim de fapt, ca pacienţii români să aibă aceeaşi şansă ca şi ceilalţi pacienţi europeni, pentru a beneficia de tratamentul de care au nevoie”, a declarat ministrul Sănătăţii la B1 TV.Victor Costache crede că trebuie aplicate măsurile "de bun-simţ" pe care le cere industria medicamentului şi se va găsi o soluţie la actuala criză a medicamentelor.