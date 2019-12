Patru poliţişti din Constanţa, condamnaţi definitiv pentru că au torturat un investigator sub acoperire

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Constanţa îi condamnase pe poliţiştii Bogdan Mircea Teodorescu, Ştefan Vlad Zaharia şi Dragoş Emil Petcu la câte patru ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de tortură, abuz în serviciu şi fals intelectual, însă Instanţa supremă le-a scăzut miercuri pedepsele la doi ani şi jumătate închisoare cu executare.Cel de-al patrulea poliţist implicat în acest caz, Cristian Dolană, a rămas cu pedepsa de trei ani închisoare cu suspendare dată de Curtea de Apel Constanţa.În septembrie 2013, Parchetul General i-a trimis în judecată pe Bogdan Mircea Teodorescu, Ştefan Vlad Zaharia şi Dragoş Emil Petcu pentru tortură, lipsire de libertate în mod ilegal, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi fals intelectual, iar pe Cristian Dolană pentru tortură şi complicitate la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal.Procurorii au afirmat că, în noaptea de 02/03 mai 2013, cei patru poliţişti, toţi lucrători în cadrul Brigăzii de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog Constanţa, desfăşurau o acţiune pe linia combaterii traficului de droguri în zona unui club din staţiunea Mamaia, timp în care în aceeaşi zonă îşi desfăşura activitatea şi investigatorul sub acoperire T.F.C.În momentul în care investigatorul sub acoperire l-a abordat pe Dragoş Petcu, oferindu-i spre vânzare un plic cu substanţă vegetală, de culoare preponderent verde (sub pretextul că ar fi o substanţă stupefiantă), a intervenit şi Bogdan Teodorescu, care i-a luat investigatorului din buzunar portmoneul, iar ceilalţi doi poliţişti i-au luat telefoanele mobile.Apoi, fără a avea autorizaţie de percheziţie domiciliară, poliţiştii l-au condus pe investigatorul sub acoperire în camera sa de hotel, unde au efectuat o percheziţie, context în care au ridicat suma de 2.700 lei prezentată de acesta din urmă."Ulterior, pe fondul apariţiei suspiciunii că T.F.C. ar putea să fie investigator sub acoperire, cei patru poliţişti au declanşat o acţiune susţinută de supunere a acestuia la suferinţe puternice, fizice şi psihice, pentru a obţine de la acesta mărturisirea că este poliţist, lucrând sub acoperire, pentru a-l intimida atât pe acesta, cât şi persoanele care l-au autorizat, precum şi pentru a-l pedepsi pentru 'lipsa de loialitate' constând în îndreptarea unor asemenea acţiuni împotriva unor colegi poliţişti şi pentru îndrăzneala de a le fi testat probitatea profesională. Faptele au fost comise în parcarea unui club din Mamaia, în parte în autoturismul de serviciu şi în parte în vecinătatea acestuia. Investigatorul sub acoperire a fost încătuşat, fără a fi întrunite cerinţele legale pentru luarea acestei măsuri, fiind lovit în mod repetat cu pumnii în zona capului pentru a-şi declina calitatea de poliţist; a fost complet dezbrăcat în parcarea menţionată (sub pretextul unei percheziţii corporale) şi lovit peste picioare cu o bâtă", arată Parchetul.La un moment dat, poliţiştii l-au ameninţat cu un pistol pe investigator, punându-i arma la tâmplă şi în zona abdomenului, simulând apăsarea trăgaciului.Poliţiştii au încetat seria violenţelor fizice şi psihice după circa o oră şi jumătate şi numai după ce T.F.C. a recunoscut că este lucrător de poliţie, după care s-au deplasat la sediul instituţiei la care îşi desfăşurau activitatea, întocmind un proces-verbal de constatare, datat 3 mai 2013, înscris ce cuprindea o serie de menţiuni false referitoare la acţiunea lor privind investigatorul sub acoperire.