PMB anunță că a sancționat conducerea Energetica pentru achiziționarea a 3 SUV-uri și cere vânzarea lor

Conform aceleiaşi surse, deşi realizată „cu respectarea prevederilor legale şi în deplină transparenţă”, achiziţia „nu este oportună”, în opinia edilului-şef.„Nu sunt de acord cu astfel de achiziţii, pe care nu le consider absolut necesare pentru o companie municipală. În consecinţă, am solicitat remedierea acestei situaţii, eventual prin vânzarea lor şi achiziţia unora mai potrivite pentru domeniul lor de activitate”, a spus Gabriela Firea.Totodată, primarul general a dispus realizarea unei analize minuţioase a tuturor achiziţiilor acestei companii, menţionează PMB.Potrivit Primăriei, Compania Municipală Energetica a achiziţionat trei autovehicule Euro 6, cu motorizarea de 1.591 cmc, 177 CP, tracţiune integrală, varianta de echipare medie şi consum mediu de 7,4 l/100km.Se menţionează că în anul 2020 Compania Municipală Energetica Bucureşti va demara „cel puţin trei şantiere consecutive”: Piaţa Bobocica, Drumul Taberei şi Ferentari, pentru modernizarea reţelei de termoficare a Capitalei.Conform unui comunicat transmis anterior de către Primărie, Compania Municipală Energetica Bucureşti a iniţiat, în anul 2018, o serie de achiziţii de autoutilitare, autovehicule, echipamente, utilaje şi alte subansamble pentru realizarea obiectivelor asumate pentru anul 2020 în domeniul modernizării sistemului de termoficare.Se menţionează că utilajele au fost achiziţionate conform legislaţiei în vigoare, iar procedurile au fost realizate prin publicare pe platforma SICAP şi JOUE. Conform PMB, printre utilajele achiziţionate de Compania Municipală Energetica Bucureşti s-au aflat şi trei autoturisme pentru dotarea şi operaţionalizarea şantierelor planificate pentru anul 2020.„Una dintre cerinţe a fost ca autoturismele să aibă capacitate sporită, pentru a putea tracta o greutate de minim 1.100-1.200 kg (respectiv grupuri generatoare de sudură, mobile, remorci de transport utilaje de până în 3,5 tone etc, necesare în cazuri de intervenţie rapidă) şi să aibă o capacitate de transport adaptată pentru diverse materiale şi scule - care asigură multifuncţionalitatea. Cerinţele minime ale acestor autovehicule sunt determinate, aşadar, de specificul activităţii companiei. Totodată, având în vedere posibilitatea ca lucrările să se desfăşoare şi pe perioada sezonului rece, în mod obligatoriu aceste vehicule trebuiau să fie dotate cu tracţiune integrală şi putere crescută de tractarea a echipamentelor menţionate”, se arată în comunicat.Pentru realizarea lucrărilor, în acest moment, compania deţine un parc de utilaje şi autovehicule de peste 40 de agregate, printre care se numără: 6 basculante 8x4; 7 basculante 4x2; 8 buldoexcavatoare; 9 generatoare de sudură.Consilierul municipal PNL Ciprian Ciucu a postat marţi dimineaţă, pe Facebook, o fotografie cu trei autoturisme, precizând că acestea au fost achiziţionate de către Compania Municipală Municipală Energetica şi că probabil vor fi transferate acestei companii.Citește și: