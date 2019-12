​VIDEO Ce s-a întâmplat cu oile salvate de pe nava răsturnată în Portul Midia. Imagini teribile din timpul intervenției: „Îngrozitor. Nici iadul nu ajunge la ce e acolo”

„Ceea ce v putem spune cu siguranță, este faptul că organizația ARCA a făcut demersuri și continuă negocierile legate de aceste animale, încă din prima zi a acțiunii de salvare. În timp ce eram pe navă și participam la operațiunile de salvare, berbecutii supraviețuitori au fost transferați de către cei de la DSV Constanța la o fermă din apropiere, unde nu am avut acces. Ne-am fi dorit să fim lăsăți să le oferim îngrijiri medicale imediate, dar am fost asigurați că sunt în custodia DSV Constanța și sunt monitorizați, că au toți fișe medicale și că situația este sub control. Nici până astăzi nu am reușit să primim acces în fermă respectivă. Practic, nu i-am mai văzut din clipă în care îi cărăm pe brațe afară din infern. Din prima seară de când a fost numit în funcție, suntem în legătură cu domnul Robert Chioveanu, noul președinte al ANSVSA, care ne-a informat că mâine, putem să ne deplasăm împreună cu dânsul la fermă și îi putem vedea. Așadar, la prima ora, o echipa ARCA se va deplasa la față locului și va vom putea da mai multe detalii. Nu considerăm acțiunea încheiată, până nu vom intră în posesia lor și până nu îi vom vedea mutați în sanctuare sau locuri în care, cu siguranță, își vor trăi restul zilelor feriți de ororile pe care le-au trăit. Așa cum am promis de la început, am făcut toate demersurile oficiale pentru a ne asigura că berbecutii salvați vor avea o viață lungă și bună. Acum, așteptăm doar decizia autorităților”, au scris pe Facebook cei de la Letea Wild Horses.ONG-ul a publicat un film al celor patru zile în care s-a intervenit pentru salvarea animalelor rămase în viață după ce nava s-a răsturnat. Imaginile sunt de un puternic impact emoțional. „Nu mai lăsați să se întâmple asta niciodată. (...) Îngrozitor. Nici iadul nu ajunge la ce e acolo”, spune unul dintre salvatori.