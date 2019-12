Ministrul Justiției: Lucrurile se îndreaptă către o lege pentru abrogarea recursului compensatoriu / Voi merge la CEDO să informez că nu mai putem tolera starea de nesiguranță

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat, marți, după ce proiectul privind abrogarea legii recursului compensatoriu a fost adoptat de Comisia Juridică a Camerei, că lucrurile se îndreaptă către o lege adoptată de Parlament în acest sens. El a spus că va merge să informeze CEDO că acestă măsură a fost luată pentru că nu mai putea fi tolerată starea de nesiguranță.

"După cum vedeți, se îndreaptă lucrurile către o lege. O să merg în primul rând să informez CEDO de ce s-a ajuns la acestă lege și ce avem de gând să fecem în sistemul penitenciar - să creștem numărul de locuri și mai ales să îmbunătățim condițiile. Este nevoie de un management mult mai aplicat privind imbunăttțirea condițiilor de detenție", a afirmat Cătălin Predoiu.

Întrebat de jurnaliști dacă a avut discuții în contradictoriu cu premierul Orban, în condițiile în care săptămâna trecută el susținea că abrogarea peste noapte a recursului compensatoriu ar avea efecte mai grave, Predoiu a negat.

"Nu, noi nu am susținut lucruri diferite. Întotdeauna am spus că vom aplica acest program de guvernare. S-a ajuns la această interpretare poate pentru că am fost reticent pentru adoptarea unei ordonanțe de urgență pentru abrogarea recursului. Am fost criticat de presă, dar eu nu-mi permit sa critic presa", a declarat Predoiu.

Întrebat ce argumente va aduce CEDO, Predoiu a spus că va explica faptul că nu mai poate fi tolerată acestă stare de nesiguranță.