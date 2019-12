VIDEO Scandal în Senat: Șerban Nicolae i-a făcut paraziți pe senatorii de la USR și le-a strigat ”DNA să vină să vă ia!”

Potrivit Epoch Times , disputa a plecat de la o remarcă de-a social-democratului Şerban Nicolae care ironiza un antevorbitor de-al său, spunând: „Eu constat că cititul e o problemă foarte grea”. Când i s-a atras atenţia că nu este momentul şi locul potrivit pentru declaraţii politice, Şerban Nicolae a reacţionat adăugând: „fără paraziţi în timpul intervenţiilor”. În replică, senatorul USR Vlad Alexandrescu a cerut preşedintelui de şedinţă, Liviu Pop, să intervină.





Cum a decurs dialogul dintre Nicolae Șerban și Vlad Alexandrescu:



Şerban Nicolae: Veniţi cu bani. DNA să vină să va ia!





Şerban Nicolae: Eu constat că cititul e o problemă foarte grea.Vlad Alexandrescu: Mâine dimineaţă, la ora 9, e sesiune de declaraţii politice.Şerban Nicolae: Dacă e să citim... fără paraziţi în timpul intervenţiilor.Vlad Alexandrescu: Domnule preşedinte, vă rog să reacţionaţi la aceste insulte pe care nu pentru prima dată domnul Şerban Nicolae le adresează unui membru al Senatului României.Şerban Nicolae: Eu nu am întrerupt.Vlad Alexandrescu: L-aţi făcut „parazit”.Şerban Nicolae: Nu l-am făcut parazit, e vorba de microfon.Vlad Alexandrescu: Ba aţi spus „parazit”.Şerban Nicolae: Domnule Alexandrescu, lăsaţi-mă, o să vorbim şi despre cuminţenia pământului, vă vine rândul.Vlad Alexandrescu: Vă rog să vă întrerupeţi, să vă opriţi din insulte.[...]Vlad Alexandrescu:Va avertizez că intră în incompatibilităţi.Şerban Nicolae: Ei, nu mă mai avertizaţi atâta că aşa mi-aţi zis şi cu Cuminţenia Pământului şi am dat bani şi după aceea...Vlad Alexandrescu: Şi eu am dat bani şi au rămas la Ministerul Culturii. Scoateţi banii înapoi şi daţi-le oamenilor. Aţi sechestrat banii fără niciun motiv.