Ce spun doi oameni din Ciad despre lucrurile pe care țara lor le are în comun cu România, în afară de steag. Ce sărbătorește Ciad de 1 decembrie

Povestea cu steagul identic (sau cvasiidentic, pentru cei cu vederea mai de șoim decât muritorul de rând) pare veche de când lumea și revine cu regularitate în atenția publică dâmbovițeană. Poate nu se întâmplă la fel de des ca exemplele de incompetență a statul român, de fiecare dată când are loc o tragedie, dar nici extraordinar de departe nu e.În urmă cu câteva luni a descoperit și Elon Musk faza cu steagurile și s-a amuzat de ea pe Twitter, lucru care s-a lăsat cu glume și miștouri pe meleagurile românești. Dar, lăsând la o parte bancurile și steagul, există totuși vreo similitudine între noi și țara africană, în afară de cele trei culori la care iei poziția de „drepți”? La o adică România arată la destul de multe capitole, ca infrastructura sau sănătatea, mai degrabă cu o țară din Africa, decât cu una membră a Uniunii Europene în anul 2019.Asta nu a împiedicat însă Ministerul Afacerilor Externe să organizeze săptămâna trecută un curs de „reconstrucție” și „stabilizare post-conflict” la Addis Abeba, să învețe și țările africane din experiența românească privind „dezvoltarea concretă”. Și tot MAE a emis o alertă de călătorie pentru cei cărora le-ar trece prin gând să viziteze Ciadul, avertizând că „MAE cere cu insistenţă cetăţenilor români să evite orice călătorie în Ciad”, din cauza deselor activități teroriste sau a răpirilor de persoane frecvente, printre altele.Nu că aș vrea să minimizez în vreun fel avertismentele MAE, dar am fost curios să aflu mai multe despre țara cu care împărțim același steag și am reușit să dau de doi ciadieni dispuși să răspundă câtorva întrebări. Kerim Abdelkerim Abdelrahim locuiește în N'Djamena, capitala Ciadului, iar Hoinathy Stéphane e un expat, cum sunt și mulți români. Fiindcă multe din răspunsurile lor au fost similare, le-am pus împreună. Uite ce mi-au zis:Ziua Națională a Ciadului este pe 11 august, data la care țara și-a obținut independența față de Franța, în 1960. Ca o coincidență interesantă: pe data de 1 decembrie noi sărbătorim Ziua Libertății și Democrației, care e o sărbătoare națională în Ciad.Drapelul României le este bine-cunoscut ciadienilor, din același motiv pentru care românilor le este cunoscut cel al Ciadului: fiindcă împărtășim aceleași benzi tricolore. La un moment dat au circulat zvonuri că ar exista o cerere a Ciadului la Națiunile Unite ca România să își schimbe drapelul. În fond, noi l-am adoptat pe „al nostru” în 1959.Stéphane, doctor Medici Fără FrontiereE știut că România este un stat membru al Uniunii Europene, cum e și Franța, și, evident, chestiunea cu drapelul. Dar în rest nu sunt cunoscute prea multe altele. Personal, ca fan al fotbalului, am urmărit numeroase meciuri de calificare ale României la Campionatul European sau Mondial și mi-l amintesc pe Gheorghe Hagi din perioada în care juca în Spania. România și-a pierdut însă notorietatea în plan fotbalistic în ultimul timp.Lucrurile cu care ne mândrim sunt agricultura și creșterea animalelor, cele două ramuri importante ale economiei. Țara este și producător și exportator de petrol, dar această bogăție naturală este administrată prost de către cei aflați la putere, așa că populația are mai mare încredere în agricultură și zootehnie, preferând în același timp și activitățile de comerț.Corupția, ca în multe țări din zonă. Ca să dau doar un exemplu recent: la începutul lunii, convoiul care îl escorta pe președintele Adunării Naționale, Haroun Kabadi, a împușcat un om în trafic.Și că tot mi-ai dat exemplu de conexiunea la Internet din România, ca să înțeleg la ce te referi când mă întrebai despre cel mai mișto lucru din Ciad, la noi este una dintre cele mai scumpe din regiune, cu o viteză a transferului de date care lasă mult de dorit, o acoperire slabă pe teritoriul țării și supusă în mod constant cenzurii din cauza rețelelor sociale unde este criticat regimul.Mâncarea noastră preferată este sosul de bame cu găluște de făină, pe care și-o permite oricine. Rețeta este următoarea: câteva bucăți de pește afumat, câteva frunze proaspete de bame, roșii proaspete, un pic de sare, ceapă și ulei vegetal (cei care vor mai mult pot adăuga condimente și piper). Găluștele se poate face din făină de mei, porumb, sorg sau orez.În ziua de azi sunt mulți care atrag atenția: Abdoulaye Nderguet, Baton Magic, Cidson Alguewi, Ray's Kim, Mounira Mitchala (care a câștigat și un premiu al RFI) sau Robinho de Souza, ca să zic doar de câțiva.Cel mai popular sport este fotbalul și oamenii sunt extrem de pasionați de el, ca în Europa. Însă statul nu pune la dispoziție mijloacele pentru sprijinirea sa, așa că mulți tineri își pierd speranța că vor deveni fotbaliști profesioniști vreodată.Probabil că președintele Idriss Deby. De ceva timp acesta trimite forțe peste tot în Africa pentru a ajuta țările care se confruntă cu jihadiști (Niger, Mali, Camerun, Nigeria), motiv pentru care a fost poreclit „jandarmul Africii” și s-a scris despre el în numeroase publicații internaționale (n.r. presa internațională nu are o părere tocmai pozitivă despre președintele ciadian).Haha, la fel se văd și cei din Ciad! Pe lângă asta, ne considerăm cei mai curajoși. Nu avem nimic care să justifice asta, dar suntem viteji, iar asta este valabil mai ales pentru armată.Abdelkerim, inginer în biotehnologie agroalimentarăLocurile de vizitat din Ciad sunt adevărate minuni: regiunea Guera, în centrul țării, Parcul Național Zakouma, deșertul Faya Largeau, platoul Ennedi, lacurile Ounianga, Muzeul Național, lacul Leré, monumentul care arată inima Africii la Sarh, parcul Manda, ruinele de la Ouara, ciudatele mine de fier de la Tele-Nugar.Periculoasă în ce sens? Nu știu pe ce informații se bazează ministerul dumneavoastră de externe, dar Ciadul nu este o țară periculoasă. Singura amenințare cu care se confruntă țara în prezent este instabilitatea din țările vecine, în condițiile în care frontierele sunt poroase și statul nu are deocamdată mijloacele pentru a remedia aceste probleme. Țara nu este ocolită de expatriați și, drept dovadă, e prezența a numeroaselor ONG-uri internaționale, precum și faptul că există reprezentanțe diplomatice ale majorității țărilor.