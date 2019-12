FOTO Tunurile de zăpadă artificială, puse în funcțiune la Azuga / Pârtiile ar putea fi deschise sâmbătă

Autoritățile din Azuga au pus în funcțiune tunurile de produs zăpadă artificială, astfel încât în weekend pârtiile de începători să fie deschise, relatează Mediafax.

Primarul stațiunii Azuga, Ciprian Barbu, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că toate instalațiile de produs zăpadă artificială au fost puse în funcțiune. Este vorba despre 15 tunuri și 6 lănci.

„Tot ce avem disponibil, avem în funcțiune. Am intrat în normalitate. Cum am avut temperaturi scăzute, s-a apăsat butonul. Pământul este destul de cald și astfel am făcut grămezile de zăpadă, apoi intrăm cu mașina de bătut zăpadă și putem schia”, a declarat Ciprian Barbu.

Instructorii de schi spun că, cel mai probabil, sâmbătă, se va putea schia, pe pârtiile de începători.

„Să fac depozite de zăpadă acum și urmează să fie amenajate pârtiile. E prima oară când sunt pornite atât de devreme. Sâmbătă, din experiența pe care o am, pe pârtia de inițiere se va putea schia”, a declarat instructorul Andrei Pintenaru.

Stațiunea Azuga are un domeniu schiabil de aproximativ 7, 5 kilometri.