Ludovic Orban, la Alba Iulia: Unirea provinciilor românești prin autostrăzi, unul din obiectivele prioritare

Întrebat de un ziarist, la Alba Iulia, unde a participat la festivitățile de Ziua Națională, când vor fi unite cele trei provincii românești prin autostrăzi, premierul Ludovic Orban a spus că acesta este unul dintre obiectivele prioritare.





Ludovic Orban a participat duminică, la Alba Iulia, la ceremoniile militare de depuneri de coroane, la tradiționalul moment al primirii soliilor Cetăților de Scaun și la defilarea militară. Premierul, însoțit de oficialități, a trecut printre oameni, a stat de vorbă cu unii, a dat mâna cu alții și a făcut poze cu toți cei care i-au cerut să se oprească pentru câteva momente.