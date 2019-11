ONG, despre oile de pe nava răsturnată în Portul Midia: „Nici criminalii nu merită să moară așa”

Membrii Asociației Letea Wild Horses, care au intervenit pentru salvarea oilor de pe nava răsturnată în Portul Midia, scriu într-o postare pe Facebook că doar 254 dintre cele aproximativ 14.600 de animale de pe vas au fost salvate, notează Mediafax.„Ultima zi de căutat supraviețuitori s-a încheiat așa cum prevăzuserăm, adică trist: nu am mai găsit nici un animal viu. Rămânem cu bilanțul de ieri: 254 de oi salvate, dintr-un total de circa 14.600. De căutat, am căutat peste tot. Publicul le va vedea de astăzi doar pe cele 254 salvate. Noi le-am văzut și pe celelalte, cele 14.000 care nu au reușit. Erau toate acolo, pe epavă. Toate au murit în morți grele și chinuitoare. Au murit în întuneric, frig și disperare. Toate s-au luptat să trăiască până la final. Cele mai multe s-au zbătut în zadar. Aveau o singură viață, la fel ca noi, iar acea viață s-a stins la scurt timp după ce se aprinsese, pe un vapor murdar și trist. Au murit fără să cunoască libertatea, căldura sau liniștea. Nici oamenii care se fac vinovați de cele mai grave crime nu merită să moară așa, darămite niște animale nevinovate”, se arată în postarea de pe pagina de socializare.În continuare, membrii asociației susțin că circa 70 de miliarde de animale sunt ucise în fiecare an ca să satisfacă cererea de carne de pe piață și se întreabă câți dintre cei care sunt oripilați de această tragedie își vor mai aduce aminte de ea de Paști.„Gândiți-vă ce consecințe au alegerile voastre de viață. Gândiți-vă că fără cerere nu există ofertă. Și gândiți-vă că, atâta timp cât există cerere pentru carne (fie ea de oaie sau de alt fel), atunci cu siguranță oamenii vor găsi o metodă să satisfacă acea cerere. Circa 70 de miliarde de animale (fără a pune la socoteală peștii sau alte viețuitoare din mări și oceane) mor în fiecare an (!), majoritatea în condiții comparabile cu cele în care au murit aceste oi. Asta va continua să se întâmple, atâta timp cât ne vom minți în continuare că problema nu e la noi. Dar problema chiar este la noi, la fiecare dintre noi. Atâta timp cât noi nu vom schimba ceva fundamental în stilul nostru de viață, suferințele vor continua. Sau, altfel spus, oare câți dintre românii oripilați de această tragedie își vor mai aduce aminte de ea peste câteva luni, de Paști?”, au mai scris membrii ONG-ului.Aceștia speră că oile salvate vor fi donate ONG-urilor și că vor deveni un exemplu pentru toți.„Din punct de vedere juridic, pentru că nava nu a fost considerată nici un moment părăsită, oile care au supraviețuit aparțin cumpărătorului. Statul român a făcut o adresă oficială către acesta în care îi cere să doneze ONG-urilor animalele salvate, dar încă nu am primit un răspuns clar în acest sens. Cum vom ști mai multe, vă anunțăm. Suntem optimiști, totuși. Avem convingerea că aceste oi vor fi salvate cu adevărat, până la capăt, și că vor deveni un exemplu pentru noi toți. Un exemplu că se poate și altfel, că se poate ca animalele de fermă să ducă o viață frumoasă, dincolo de exploatarea și egoismul uman. Se poate! Trebuie să se poată. Dar nu ține de ele, din păcate, ci de noi. Nu cerem nimic în schimbul efortului nostru din aceste zile decât să vă gândiți mai bine la deciziile pe care le luați în fiecare zi și la cum afectează ele pe alții, fie ei oameni sau animale”, se mai arată în postare.Nava cu pavilion Palau s-a răsturnat, duminică, în Portul Midia. La bordul ei se aflau peste 14.000 de oi și un echipaj format din 22 de marinari.