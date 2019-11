VIDEO Protest la Viena față de tăierea pădurilor din România: "Save Romanian Primary Forest”

Sute de oameni protestează vineri în fața Ministerului Mediului din Viena, față de tăierea pădurilor din România. Organizatorii au mărșăluit pe străzile capitalei Austriei cu mesajul "Save Romanian Primary Forest”. Ei spun că "o serie de firme austriece toacă anual milioane de arbori din România și ar trebui responsabilizate".

Reprezentanții Agent Green, organizatorii protestului, au dus la Viena mesajul "Save Romanian Primary Forest”. Ei au organizat un protest în fața Ministerului Mediului din Viena, la care participă sute de oameni care au mers în marș pe străzile Vienei, purtând un banner imens, cu mesajul "Save Romanian Primary Forest”.





"Protestatarii au ajuns la Ministerul Mediului din Viena cu mesajul: “SAVE ROMANIAN PRIMARY FORESTS” pentru că o serie de firme austriece toacă anual milioane de arbori din România și ar trebui responsabilizate. Mulțumim Fridays for Future Vienna”, au scris pe Facebook reprezentanții Agent Green.

"Totul a început acum o săptămână, când am fost invitat de mișcarea Fridays for Future din Viena să țin un discurs. Acolo am povestit cu încă un coleg ce se întâmplă în România și ce impact au asupra țării noastre firmele austriece care procesează milioane de metri cubi în fiecare an, milioane de arbori din România. Ulterior a fost o dezbatere de vreo două, trei ore la Universitatea Bochum din Viena, unde împreună cu un coleg am avut o dezbatere cu reprezentanții uneia dintre acele firme austriece, binecunoscute la noi", a explicat, la Digi 24, Gabriel Păun, președinte Agent Green.