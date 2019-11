Cioloș, după discuțiile cu Orban: Nimeni, și mai ales guvernul actual, nu poate să ignore problemele pentru care oamenii au ieșit în stradă

Liderul Plus, Dacian Cioloș, spune că la discuția pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban, alături de Dan Barna, s-a convenit că alegerile anticipate trebuie să rămână o prioritate, pentru că multe dintre urgențe nu pot fi soluționate decât în măsura în care acest Guvern se va bucura de o largă susținere a majorității parlamentare. El a mai afirmat că nimeni, și, mai ales guvernul actual, nu poate să ignore problemele pentru care sute de mii de oameni au ieșit în stradă.





Potrivit lui Cioloș, discuțiile au vizat introducerea alegerilor în două tururi pentru primari, anularea recursului compensatoriu în urma căruia au fost eliberați din pușcării foarte mulți răufăcători, desființarea secției speciale de anchetare a magistraților, modificarea legilor electorale pentru a crește reprezentarea diasporei în parlament, impozitarea pensiilor speciale și eliminarea unora dintre acestea, modificarea radicală a PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală) devenit instrument de dirijare a fondurilor publice către primari pe criterii politice, stoparea tăierilor ilegale a pădurilor, prezentarea sistematică a stadiului în care se află proiectele de investiții (spitalele regionale, autostrăzile etc) și despre alegerile anticipate.





"Sunt urgențele care ne preocupă pe noi, la PLUS și la USR, dar, mai mult decât atât, sunt urgențele care preocupă întreaga societate. Au ieșit sute de mii de oameni în stradă cu aceste cereri, au ieșit milioane de cetățeni la vot cu aceleași speranțe. Nimeni - și, mai ales, guvernul actual - nu poate să le ignore. I-am prezentat viziunea noastră și soluțiile pe care noi le considerăm oportune, inclusiv cu referire la experiența pe care am trăit-o în 2016 la guvernare. Concluzia la care am ajuns este că multe dintre aceste aspecte nu vor putea fi soluționate decât în măsura în care acest Guvern se va bucura de o largă susținere a majorității parlamentare. Prin urmare, am convenit că alegerile anticipate trebuie să rămână o prioritate pentru partidele care vor modernizarea României", a scris Cioloș pe Facebook.