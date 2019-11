Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu familia Luizei Melencu

Monica Melencu a declarat, miercuri, că nu s-a gândit ce întrebări îi va pune preşedintelui Klaus Iohannis, dar că își doreşte să discute cu șeful statului ca „de la om la om”.„Nu mi-am format încă nişte întrebări, dar sper ca mâine (joi – n.r.) să-mi pun ordine în gânduri şi să formulez nişte întrebări ca să putem sta de vorbă ca de la om la om, nu ca... Noi cum suntem oameni simpli cu domnul preşedinte. Vreau să purtăm o discuţie amiabilă, ca de la om la om”, a declarat Monica Melencu, mama Luizei Melencu Despre decizia CSM de a-i permite procurorului Cristian Ovidiu Popescu să se întoarcă la muncă, Monica Melencu spune că a lăsat-o fără cuvinte.Popescu a fost procurorul care s-a ocupat de cazul Caracal și nu ar fi permis polițiștilor să intre în casa lui Gheorghe Dincă.„Am rămas fără cuvinte când am auzit... Popescu, Vasilescu... În privinţa domnului Popescu, uitaţi-vă ce atitudine! Domnul Popescu poate să profeseze, în schimb copiii nu mai sunt. Domnul Vasilescu deja e în funcţie şi profesează în continuare, nu l-a tras nimeni la răspundere, iar noi suntem cei care suferim. Să sperăm că se va face dreptate, dar... am spus-o şi o spun: acesta e un stat corupt”, a declarat Monica Melencu, mama Luizei Melencu.Revoltat de decizia de miercuri a CSM este şi bunicul Luizei Melencu. Bărbatul spune că procurorul Cristian Ovidiu Popescu este „complice la crimă”. „Ticăloşii sunt cei care fac parte din anumite instituții ale statului, începând cu procurorul. Cum poţi să-i dai voie unui ticălos, unui complice, că e complice la crimă, dacă spune că s-a făcut crimă acolo, în casa lui Dincă... Cum poţi să-i dai voie acestui criminal să mai judece alte cazuri? E posibil aşa ceva? (...) E ceva anormal, e ceva absurd. Am impresia că nici opinia publică nu mai are încredere în anumite instituţii ale statului pentru că, uitaţi-vă şi dumneavoastră, la trei zile după alegeri, cum se ceartă ca câinii pe ciolan. Plâng trecutul. Nu se mai poate. Ei şi-au dat legi în favoarea lor, numai pentru ei şi familiile lor, iar noi care plângem de 8 luni de zile... Ne plângem această fată. Noi nu cerem nimic. Ne cerem fata înapoi. Daţi-ne fata înapoi!”, a spus bunicul Luizei Melencu.Bunicul Luizei Melencu mai spune că reţinerea celui de-al doilea suspect în cazul dispariţiei Luizei este doar o încercare de a distrage atenţia opiniei publice de la adevăraţii vinovaţi în acest caz.Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anunțat, miercuri, că a fost reținut un bărbat în vârstă de 46 de ani, pentru că a violat-o pe Luiza Melencu atunci când fata era în casa lui Gheorghe Dincă. Atât cel reținut, cât și Dincă, au violat-o pe tânără.„Inculpatul de 46 de ani, a intrat în atenția DIICOT încă de la începutul preluării cauzei la structura centrală, iar acum confirm că au fost administrate probe suficiente, științifice și testimoniale, pentru a formula acuzații oficiale. La 14 aprilie, jurul orei 12, după ce Gheorghe Dincă a răpit-o prin constrângere cu acte de violență pe Melencu Luiza, care aștepta la ocazie, a dus-o la domiciliul acestuia pentru exploatare sexuală în interes personal și a fost surprins de inculpatul reținut”, transmite Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT.Potrivit lui Hosu, bărbatul a observat-o pe Luiza Melencu sechestrată în mașină. El făcea parte din anturajul lui Gheorghe Dincă.Atunci când a fost reținut, a spus anchetatorilor că i-a cerut lui Gheorghe Dincă să intrețină relații sexuale cu tânăra.