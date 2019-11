Eugen Teodorovici: O juntă politică a preluat controlul în PSD

„Aseară, în PSD, o juntă politică a preluat puterea în partid. Aceasta ar fi vestea proastă pentru PSD. Vestea bună este că situaţia poate fi nu doar îndreptată, ci salvată. Ea va fi salvată de către fiecare membru PSD. De către toţi membrii PSD. Uniţi. Împreună. În echipă. Pentru viitorul acestui partid”, a scris Teodorovici, miercuri, pe Facebook.El a arătat că nu va vulnerabiliza partidul atunci când îi este greu şi va lucra pentru modernizarea PSD.„Eu voi continua să fac echipă cu toţi cei care vor să lucreze pentru ţară, pentru PSD. Şi voi continua să spun lucrurilor pe nume. Şi nu voi vulnerabiliza partidul când partidului îi este mai greu. Şi voi face echipă cu toţi cei care cred şi acţionează pentru schimbarea profundă a PSD. Şi voi lucra pentru a impune PSD pe scena politică, ca un partid modern, dar mai ales ca un partid de centru-stânga şi pentru a putea genera cât mai curând un guvern PSD. Dar nu voi vinde niciodată votul meu sau al colegilor mei, nu voi scoate la mezat încrederea celor care sunt alături şi, mai ales, nu voi accepta niciodată să fiu girantul unor cămătari politici. Voi, colegii mei din PSD, ce veţi face?", întreabă Eugen Teodorovici.Social-democratul a amintit de momentul în care a fost ales preşedinte executiv al PSD, afirmând că cei ce i-au dat votul la congres l-au văzut ca fiind capabil „să reprezinte şi să apere interesele oamenilor”.„Mai mult, colegii de partid îndrăznesc să cred că au vazut în mine omul capabil să prevină expunerea la tarabă a partidului şi a membrilor săi, vânzarea şi cumpărarea lor ca la piaţă. Am convingerea că PSD va găsi, până la urmă, calea unei schimbări reale, care să-l facă să devină acel partid în care fiecare român să se poată regăsi prin identificarea cu valorile sociale, politice, economice sau de altă natură", a adăugat Teodorovici.Potrivit acestuia, demnitatea de preşedinte executiv al PSD "nu înseamnă doar un nume de pus pe cartea de vizită şi (...) doar un loc la masa negocierilor.”„Să fii preşedintele partidului înseamnă să fii preşedintele tuturor membrilor partidului. Parcă asta îi ceream şi lui Klaus Iohannis acum doar câteva zile, nu? Să fie preşedintele tuturor românilor. O noapte agitată şi un exces de CEx reprezintă prea puţin ca să îmi schimbe vreodată aceste credinţe despre ce şi cum trebuie să fie un lider al PSD şi, cu siguranţă, reprezintă mult prea puţin pentru a mă face să uit de angajamentele făcute atât faţă de membrii şi simpatizanţii partidului nostru, cât şi, mai ales, faţă de toţi românii pentru care culoarea politică nu reprezintă o piedică în a avea aşteptări din partea unor oameni politici”, a punctat social-democratul.Eugen Teodorovici a subliniat că alegerea unei conduceri a partidului se face, „legal şi statutar”, de către membrii PSD. „Trebuie să spunem lucrurilor pe nume în acest partid, mai ales în acest moment, în care am pierdut din nou alegerile prezidenţiale. Şi, ca de fiecare dată, singura 'soluţie' a fost înlăturarea imediată a echipei de conducere, conform principiului am pierdut un meci, schimbăm antrenorul... Eventual, punem rezervele pe post de căpitani sau, de ce nu, chiar de antrenori. Alegerea unei noi conduceri a PSD se face legal şi statutar şi, mai ales, se face de către membrii PSD. Nu doar pentru că aşa scrie în statut, ci pentru că aşa este firesc să fie. Pentru că o conducere a unui partid trebuie să aibă în primul rând... legitimitate!”, a susţinut Teodorovici.