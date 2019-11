Premiile Radar de Media 2019: Smiley, emisiunea „România, te iubesc”, serialul „Vlad”, printre câștigători

Marele premiu Radar de Media (Omul media al anului) a fost acordat cântăreţei Andra.„Este o mare bucurie să urc pe această scenă în această seară. (...) Am un public special, cu care am o relaţie specială şi vreau să le mulţumesc pentru că de fiecare dată sunt alături de mine şi când mă văd undeva nominalizată, ei sunt cu sufletul acolo şi votează pentru mine. Mulţumesc din toată inima!”, a spus Andra, care a primit şi din partea Avanti Tour un city break în anul 2020.Câştigătorul la categoria "Cea mai bună emisiune informativă", anunţat de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Roxana Ciucu, Ioana Giboi şi Alexandra Ştefan, a fost „Digi Matinal” (Digi 24). Pe locul al doilea s-a situat „Jurnalul de Seară” (Digi 24), iar pe locul trei - „Sinteza Zilei” (Antena 1).Premiul pentru „Cel mai bun jurnal TV de ştiri” a fost acordat emisiunii „Ştirile Pro TV”. Pe locul al doilea la această secţiune s-a situat „Observator Antena 1”, iar pe locul al treilea - „Ştirile Kanal D”. „Cea mai bună emisiune TV” a fost desemnată „La Măruţă” (Pro TV), pe locul al doilea situându-se „Neaţa cu Răzvan şi Dani” (Antena 1), iar pe locul trei - „Vorbeşte Lumea” (Pro TV).„Cel mai bun show TV de divertisment” a fost „Vocea României” (Pro TV). Pe locul doi s-a situat „Românii au talent” (Pro TV), în timp ce pe locul trei a fost „X Factor” (Antena 1).La categoria „Cea mai bună emisiune de reportaje/anchete/investigaţii/documentare”, câştigătoare a fost desemnată emisiunea „România, te iubesc!” (Pro TV), urmată de „Asta-i România” (Kanal D) şi „România de Poveste” (România TV).Câştigătorul secţiunii „Cel mai bun reality show TV” a fost desemnată emisiunea „Asia Express” (Antena 1). Pe locul doi s-a situat „Ferma, un nou început!” (Pro TV), iar pe locul al treilea - „Exatlon” (Kanal D).„Cel mai bun serial difuzat de o televiziune din România” a fost desemnat serialul „Vlad” (Pro TV). Locul al doilea a revenit serialului „Fructul Oprit” (Antena 1), în timp ce serialul „Las Fierbinţi” (Pro TV) s-a situat pe locul al treilea.Trofeul pentru cel mai bun cuplu de prezentatori le-a fost decernat lui Pavel Bartoş şi Smiley (Pro TV). Pe locul al doilea la această categorie s-au situat Răzvan şi Dani (Antena 1), iar Cove şi Adela Popescu (Pro TV) au fost pe locul al treilea.La categoria „Cea mai bună producţie de radio”, pe locul întâi s-a situat „Morning ZU” (Radio ZU), locul al doilea a revenit producţiei „Râzi cu Rusu şi Andrei” (Kiss FM), iar pe locul al treilea a fost „La Radio cu Andreea Esca” (Europa FM).„Cea mai populară vedetă din România” a fost desemnată cântăreaţa Andra, urmată de Delia şi de Smiley.Premiul pentru „Cea mai sexy vedetă TV” i-a revenit Ginei Pistol. Pe locul al doilea la această categorie s-a situat Delia, iar pe locul al treilea - Monica Bârlădeanu.Smiley a fost desemnat „Cel mai sexy star TV”, urmat pe locurile doi şi trei de Radu Vâlcan şi Andi Moisescu.Trofeul pentru „Artistul Anului” a fost câştigat de cântăreaţa Andra. Ea a fost urmată de Carla's Dreams şi Smiley.„Melodia anului” a fost aleasă „Luna”, interpretată de Carla's Dreams. Pe locul al doilea s-a situat „Supereori” - Andra, iar pe trei, „Rămâi” - Delia & The Motans.La categoria „Cel mai bun vlog”, premiul i-a revenit lui Smiley. El a fost urmat, pe locurile doi şi trei, de Adelina Pestriţu şi, respectiv, Dorian Popa.În cadrul galei a fost acordat un premiu special, Trofeul Radar de Media, artistului Paul Surugiu - Fuego (prezentatorul emisiunii „Drag de România mea”, TVR 2) pentru „artistul care a păstrat tradiţiile şi muzica românească la rang de artă”.„Am încercat în cele trei sezoane ale emisiunii 'Drag de România mea' să promovăm valorile României şi toate domeniile de artă.(...) Îmi este drag de această ţară şi am să-i promovez pe artiştii care au nevoie ca arta lor să fie arătată şi iubită”, a spus Paul Surugiu.Nicuşor Stan, preşedintele Ambasad'Or Events, Home & Play, a fost desemnat „Cel mai celebru om de afaceri român prezent în mass-media”.