Protest al lui Marian Ceaușescu în fața sediului PSD, poliția a fost chemată la fața locului

La Kiseleff este protestatarul Marian Ceaușescu, iar patru polițiști și doi jandarmi stau de vorbă cu acesta. Protestatarul avea o portavoce și striga în fața sediul PSD. Polițiștii au spus că îl vor amenda cu suma de 500 de lei pentru deranjarea ordinii publice.Acesta a replicat că nu va semna procesul verbal. „Eu unul întotdeauna am să vin la acest partid cât timp consider”, le-a spus polițiștilor Marian Ceaușescu.De asemenea, el a adăugat că a venit să îi spună primarului general al Capitalei că nu are căldură.Comitetul Executiv al PSD are loc marți seara la sediul partidului din Kiseleff. Social-democrații analizează rezultatul la alegerile prezidențiale. Potrivit unor surse politice, până la ora transmiterii știrii, au anunțat că demisionează Carmen Dan, Lia Olguța Vasilescu, Gabriel Zetea, Roxana Mînzatu și Marian Oprișan.Viorica Dăncilă nu a făcut până acum un anunț în sensul unei demisii de la șefia PSD.