​VIDEO/ FOTO Ce nu s-a văzut la tv / Cum a fost în noaptea celei mai mari înfrângeri la sediul PSD din Kiseleff nr 10

La câteva minute după Gabriela Firea, apare și Cătălin Rădulescu. E sceptic cu privire la votul din diasporă. Sigur a fost fraudă.







Atmosfera începe să fie animată atunci când din stradă răzbat strigăte ale susținătorilor Vioricăi Dăncilă. Câteva zeci de persoane intră în curtea din Kiseleff cu steaguri tricolore. ”Dăn-ci-lă! Dăn-ci-lă!”, strigă mulțimea până la intrarea în clădire.Vor să meargă în biroul candidatei, dar sunt opriți pe scări. La un semn, oamenii se duc în curte. ”Noi suntem alături de doamna Dăncilă, a demonstrat că este un om puternic, a luptat împotriva partidului, nimeni nu credea că ajunge în turul 2. Acum sperăm să aibă un rezultat pozitiv. Noi suntem optimiști”, spune unul dintre susținători.”Și la bine și la greu o susținem! A mărit pensiile, salariile! E o femeie de bun simț”, strigă un alt susținător. Unul dintre lideri spune că sunt cam 200 de oameni, dar s-au răspândit prin curte pentru că nu sunt obișnuiți să vorbească cu presa.Între timp, în fața sediului PSD, Gabriela Firea se oprește să vorbească cu jurnaliștii. Spune că vrea să aștepte rezultatul oficial de la Biroul Electoral Central, pentru că s-au mai văzut suprize. Întrebată cine preia partidul în cazul unui eșec, primarul Capitalei spune că există o conducere statutară: ”Avem toate posturile ocupate!”."De unde știți dvs că avem un eșec? Eu cred că e înțelept și corect să așteptăm rezultatul de la BEC, pentru că au mai fost surprize, după cum știți: exit-poll-rurile anunțau un rezultat și dimineață nu mai era acel președinte", a mai spus Firea.În curtea PSD apare și Mircea Badea. ”Luați-l, băi, și pe Mircea, că a venit la declarații”, strigă un cameraman."Dvs stiți cum s-au câștigat alegerile prezidențiale până acum- prin furt, prin Securitate, prin alte șmecherii. Hai să vă spun ceva: în disaporă, noi am primit o mulțime de mesaje, filme mai ales, eu de exemplu am 3-4 verișori care stau în Marea Britanie, Germania, Franța, s-au dus într-o secție de votare și nu era nimeni. Dupș care aflăm că sunt 100.000 de voturi, care s-au întamplat în ultima oră. 100.000 de voturi împărțite la 800 de secții de votare înseamnă că au votat 2 persoane pe minut. Eu cred că în diaspora 100% a fost fraudă”, spune Rădulescu înainte să între în sediu PSD.Între timp a început să plouă. Oamenii care au venit să o susțină pe Viorica Dăncilă îi scandează numele din când în când, poate îi aude și vine la ei.Holul unde vor avea loc declarațiile rămâne închis ziariștilor. E trecut de 20.40 și ziariștii vor să intre. Cineva deschide ușa și toți dau năvală în locul unde vorr avea loc declarațiile.Apar Codrin Ștefănescu și Gabriel Oprea, trec prin spatele jurnaliștilor fără nicio declarație.La 20.50, intră în sediu și Ecaterina Andronescu. Nu știe procentele, dar i se spune că Viorica Dăncilă are putin peste 30%.”Eu cred că un partid atunci când trece printr-o înfrângere vrea să se regăsească. Să caute soluții, de ce nu, de reformare și să revină acolo unde a fost”, spune Andronescu.Jos, la intrarea în sediu, vorbește Daniel Florea, primarul Sectorului 5. Întrebat despre acuzele aduse de colegii din partid privind fraudarea alegerilor din diaspora, Florea spune că nu știe de așa ceva.”Nu știu despre aceste acuze. Eu nu am auzit! În momentul în care votează un milion de oameni n-ai cum să spui că au fraudat alegerile un milion de oameni!”, spune Florea.La ora 21.06, sus în sediu, se aude vocea lui Iohannis, de pe telefonul lui Mircea Badea, care stă și ascultă discursul.Liderii PSD nu se grăbesc să iasă la declarații. Într-un final, Viorica Dăncilă iese flancată de Olguța Vasilescu, Gabriela Firea, Eugen Teodorovici, Codrin Ștefănescu, Mihai Fifor, Petre Daea, Valeriu Steriu și Victor Boștinaru. Declarația durează două minute. Viorica Dăncilă e îmbrăcată în negru și pare crispată. În loc de broșa sub formă de inimă poartă o altă broșă, mult mai mare, sub formă de ac. Spune că PSD a recuperat voturile pierdute la europarlamentare.”Am toată convingerea că numărul de voturi de astăzi ne ajută, ne obligă și vom face tot ce este posibil să câștigăm alegerile locale și europarlamentare”, a spus Dăncilă.Pleacă fără alte declarații, însă se oprește puțin la jurnaliști să le spună că nu ea a zis ”ăștia” referitor la disporă, ci Iohannis.În curtea PSD susținătorii ei îi scandează. Tot speră că va veni să le vorbească.Prima care pleacă din sediul PSD este Ecaterina Andronescu, se grăbește la o emisiune. Când iese din sediu, susținătorii veniți pentru Dăncilă scadează puternic ”Dăncilă! Dăncilă!”.Ecaterina Andronescu le face cu mâna, însă ei strigă și mai tare. Fostul ministru al Educației se îndreaptă spre ei. ”PSD! PSD!”, îi strigă mulțimea. După îmbrășări și pupături, Ecaterina Andronescu le spune că sunt minunați.Vine și primarul Daniel Florea. ”Unitate! Unitate!”, strigă oamenii. Florea le spune că merge la sediu să numere voturile și apoi vor face analize. ”Forza PSD!”, strigă Florea și pleacă.Repede a plecat și Petru Daea. Nu-i bagă în seamă pe oamenii care strigă. Întrebat de jurnaliști cum era atmosfera în birourile PSD, Daea spune că era o atmosferă normală.” O să vină și rîndul PSD-ului cînd va avea președinte!”, spune ministrul. ”De ce să fie schimbată?” Nu este rezultat slab dacă luăm în calcul că această doamnă s-a luptat formidabil din punctul meu de vedere. Și ați putut observa și dumneavoastră că toată lumea a fost împotriva dumneai”, a spus Daea.La nici jumătate de oră după declarația Vioricăi Dăncilă susținătorii pleacă răpuși de ploaie. ”A început ploaia, nu mai stăm”, spune liderul lor.Sus, în holul unde au loc declarațiile jurnaliștii încep să-și strângă lucrurile. Singurul lider care face turul televiziunilor e Mihai Fifor.La aproape o oră de la declarația Vioricăi Dăncilă, oamenii încep să iasă din sediu. Cazimir Ionescu pleacă însoțit de Aurelian Pavelescu.Victor Negrescu iese de la întâlnire jovial, e printre puținii lideri cu chef de vorbă. ”Cred că este important ca în perioada urmtoare să avem mai multe discuții în partid, să fim extrem de concentrați pe ce vrem pe mai departe. Și cred că Partidul Social Democrat poate să redevină în continuare principala forță politică din România, dacă va știi să-și găsească în interiorul său acele idei care sunt așteptate de cetățeni”, spune Negrescu.Curtea din Kiseleff s-a golit, se mai văd luminile din sediu.