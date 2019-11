Teleorman: Un bărbat care a mers la vot a aflat în secția că a cerut urna mobilă

Polițiștii din Teleorman au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-a prezentat la secția de votare 181 din satul Bâscoveni și a votat, deși pe numele său exista o solicitare pentru urna mobilă.Polițiștii au stat de vorbă cu bărbatul, dar acesta nu știa nimic despre solicitarea respectivă pentru urna mobilă și nici nu și-a recunoscut semnătura pe cerere.Departamentul de comunicare al IPJ Teleorman arată că situația s-a finalizat cu un dosar penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și se încearcă identificarea persoanei care a făcut cererea pentru urna mobilă.„Bărbatul a precizat că nu a depus nicio cerere, fapt pentru care i-a fost prezentată cererea, acesta nerecunoscând nici scrisul, nici semnătura. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanei care a întocmit și depus înscrisul", susține purtătorul de cuvânt al IPJ Teleorman, Daniela Pășu.