Președintele unei secții de votare din Brăila a venit beat la secție

Mai multe persoane au reclamat că președintele secției nr. 82 din cadrul Liceului "Anghel Saligny” mirosea a alcool și părea băut, potrivit Mediafax.Ca urmare, conducerea Biroului Electoral Județean a decis să-l înlocuiască din funcție și a raportat incidentul Autorității Electorale Permanente."Incidentul ne-a fost raportat, am luat măsuri de urgență. Procesul electoral nu a fost perturbat, președintele a fost înlocuit. Dimineață, el părea că a consumat alcool, de aceea am decis să-l înlocuim. Am înștiințat Autoritatea Electorală Permanentă”, a declarat pentru Mediafax președintele BEJ, judecător Anamaria Chiroi.