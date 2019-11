VIDEO Klaus Iohannis: Azi e ziua campionilor cu ștampila "votat" în mână. Dragi români, fiți toti campioni astăzi

Klaus Iohannis, candidatul PNL pentru un al doilea mandat de președinte, i-a îndemnat pe români să iasă la vot, spunând că "astăzi este ziua campionilor cu ștampila votat în mână".









Președintele a votat la secția de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitală.





"Este zi foarte foarte importantă astăzi. Eu, personal, am votat pentru o Românie modernă, europeană și normală si vă invit pe toți, dragi români, să veniți la vot. Astăzi e o zi extrem de importantă: votăm pentru viitorul României, pentru direcția în care va merge România mai departe", a declarat Iohannis, după ce a votat.





"Azi este ziua campionilor cu ștampila votat în mână. Dragi români, fiți toti campioni astăzi", a continuat Klaus Iohannis.





El a mai spus că are emoții, dar are și așteptări.



”Sigur că emoții și am și așteptări. Am așteptarea să vină foarte mulți români la vot și evident, cu ceva emoție, așteptăm rezultatul”, a mai spus Iohannis.