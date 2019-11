[P] Mașina de spălat vase, eroul tăcut al fiecărei bucătării

Buretele de spălat vase și detergentul sunt lucruri pe care preferăm să le vedem doar în reclame și nu pe marginea propriei chiuvete.Mașini de spălat vase eMAG În aceste condiții, o mașină de spălat vase ar trebui să fie prezentă în toate casele. Cu atât mai mult cu cât prețurile acestor minuni ale tehnologiei au ajuns să nu mai reprezinte mici averi. Avansul tehnologic continuu are și avantaje. O mașină de spălat vase poate fi cumpărată acum și cu câteva sute de lei, existând chiar posibilitatea achiziției unei mașini de spălat vase în rate, la majoritatea retailerilor de pe piață. De ce nu avem atunci cu toții câte o mașină de spălat vase?Probabil pentru că progresul în domeniul electrocasnic ne-a luat pe mulți pe nepregătite și am rămas cu ideea că o mașină de spălat vase costă nejustificat de mult. În plus, mulți dintre noi ne punem și problema spațiului, o mașină de spălat vase nefiind luată în calcul mai niciodată la amenajarea inițială a bucătăriei. Asta deși un loc pentru o mașină care te scutește pe vecie de spălatul vaselor la mână ar trebui să se găsească oricând.Avantaje mașini de spălat vase -Avantajele unei mașini de spălat vase sunt imense. Vei fi scutit de efortul depus atunci când speli vasele manual, câștigi timp prețios pe care-l poți petrece în orice alt mod cu putință (apropo, știai că timpul total alocat spălării manuale a vaselor ajunge până la trei săptămâni pe an?), economisești bani, poți organiza în sfârșit petrecerea aceea monstru pe care ți-o doreai, fără a te mai lăsa descurajat de muntele de vase adunate după, îți protejezi mâinile, și vei curăța și igieniza corespunzător vasele.Bine, bine, să zicem că ești convins acum. O mașină de spălat vase ar putea să nu fie chiar cea mai proastă investiție făcută vreodată. Ce te faci, însă, că sunt sute de modele și de versiuni de mașini de spălat vase pe piață, iar tu nu știi de care să-ți iei, de unde să începi, ce anume să cauți etc.Mașinile de spălat vase pot fi: compacte (standard) sau încorporabile și semiîncorporabile. Primele sunt mașinile de spălat vase care pot fi așezate oriunde în casă (bucătărie, hol, debara, pe blatul din bucătărie etc), cu condiția să ai țevile pentru racordare și pentru scurgere la îndemână, precum și o priză în apropiere.Mașinile de spălat vase compacte sunt și ele de mai multe modele și dimensiuni, pentru a se potrivi în orice casă. Astfel, ai posibilitatea de a-ți cumpăra o mașină de spălat vase de mici dimensiuni, pe care, în lipsa altei variante, o poți monta și deasupra blatului de bucătărie sau pe un dulap.Cei mai mulți iau în calcul montarea unei mașini de spălat vase în bucătărie încă dinainte de a începe mobilarea acesteia. Astfel, fiind inclusă în plan, mașina de spălat vase încorporabilă sau semiîncorporabilă devine o variantă preferată de cei mai organizați dintre noi. Aceasta se deosebește de mașina de spălat compactă prin faptul că se încastrează și este ”ascunsă” în mobilier.În funcție de tipul mobilei de bucătărie și de preferințele personale poți opta pentru o mașină de spălat vase care se încastrează total, adică una complet încorporabilă, sau pentru una care se încastrează parțial în mobilier, adică o mașină de spălat vase semiîncorporabilă.