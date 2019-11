[P] De ce trebuie să ții cont la cumpărarea unui televizor nou ieftin

televizoare ieftine - oferte eMAG În ziua de azi, însă, să cumperi un televizor, tocmai din cauza ofertei uriașe existente pe piață, poate fi o experiență complicată. Cu atât mai mult dacă ne dorim un televizor ieftin sau, cel puțin, la un preț accesibil. Televizoarele ieftine și bune există, însă trebuie să le găsești pe cele mai bune, care merită cumpărate.Televizoare ieftine - ofertePrețurile oscilează foarte mult atunci când vine vorba de televizoare de dimensiuni egale. Fabricanții și vânzătorii de televizoare folosesc caracteristicile adiționale, noile tehnologii și expresii hiperbolice despre calitatea imaginii, pentru a te determina ca, într-un final, să-i alegi pe ei când vine vorba de un televizor nou. Și, ca de obicei, Internetul este plin de o mulțime de opinii și impresii atât de diferite, încât nu ajută la soluționarea problemei întotdeauna.De ce trebuie, așadar, să ții cont, la cumpărarea unui televizor, pentru a fi sigur că achiziționezi cel mai bun televizor pentru tine:Ca regulă generală, obiectivul principal al listei de specificații ale unui televizor este să te bombardeze cu termeni și numere confuze în încercarea de a te face să accepți „creșterea” de preț și să cumperi un model cât mai scump. Singurele cifre la care trebuie să fii atent sunt dimensiunile ecranului și numărul de porturi ale televizorului.În loc să ai încredere în lista de specificații a producătorului pentru a-ți face o idee despre ce televizor funcționează mai bine, cel mai bine este să o ignori complet. Lista te poate ajuta când încerci să alegi un televizor dintre mai multe variante de televizoare ieftine și vrei să știi care are HDR, care este Smart TV sau care are nu știu ce telecomandă nemaivăzută, dar este inutilă în majoritatea cazurilor și, de multe ori, înșelătoare.Recomandabil este ca, atunci când cauți televizoare ieftine, să iei cele mai mari dimensiuni pe care le găsești în bugetul tău. Astfel, pentru un dormitor, caută televizoare ieftine cu diagonala de cel puțin 101 centimetri (40 de inci), iar pentru sufragerie televizoare ieftine cu diagonala de peste 125 de centimetri. De altfel, mai mult decât orice alte caracteristici, precum rezoluția 4K, HDR, Smart TV sau orice altceva, creșterea diagonalei televizorului este cel mai bun lucru pe care să cheltuiești bani atunci când vine vorba de televizoare ieftine. Principalul motiv pentru care oamenii își caută televizor nou este ”cel vechi nu este suficient de mare”.Televizoarele cu rezoluție 4K sunt cunoscute și ca UHD (Ultra High Definition), având de patru ori mai mulți pixeli decât televizoarele ieftine cu rezoluție standard de 1080p. Asta sună bine, dar în realitate este greu să-ți dai seama de diferența de claritate între un televizor 4K și un televizor HDTV bun.Pe de altă parte, televizoarele 4K sunt ușor de fabricat în prezent, deci prețul acestora scade constant. Mai mult, apariția pe scară largă a acestor modele, face ca cele cu o calitate a imaginii inferioară să devină adevărate chilipiruri. Asta că tot vorbeam de televizoare ieftine.Acest lucru este cel mai simplu, pentru că majoritatea accesoriilor care pot fi conectate la televizor o fac prin porturi HDMI. Contează doar câte porturi HDMI are televizorul pe care ți-l dorești. Dacă are și intrări USB și un cititor de carduri SD cu atât mai bine.Dacă te gândeai dacă merită să cheltuiești bani în plus pentru un televizor care are calitate bună a imaginii, a sunetului și să fie durabil, atunci faptul că este un ”televizor inteligent” nu este un factor decisiv. Cu o bună conectivitate vei putea folosi un dispozitiv extern pentru a te conecta la internet. Și cam orice dispozitiv folosești pentru a accesa internetul se va descurca mult mai bine decât televizorul tău ”smart”. la asta.Cu toate acestea în minte, trebuie să ții cont că cea mai bună perioadă pentru achiziționarea unui nou televizor este la final de an. Nu doar pentru că acum marile companii organizează Black Friday și pentru că la final de an sunt Sărbătorile, care aduc cu sine alte campanii de reduceri importante. Începuturile de an aduc lansări de noi produse, deci și de noi modele de televizoare, iar cele preexistente devin ceva mai accesibile, astfel că, dacă nu vrei ultimul tip de televizor, ai ocazia să cumperi un televizor pe placul tău la un preț mai bun decât, să zicem, vara.