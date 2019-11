Nou termen pentru metroul din Drumul Taberei. Orban: Magistrala 5 va fi inaugurată în iunie, anul viitor

"Conform celor discutate cu conducerea Metrorex, directorii companiilor care au contracte cu metroul pentru finalizarea acestui obiectiv de investiţii, practic metroul poate fi dat în folosinţă anul viitor, aproximativ în luna iunie. Astea sunt angajamentele care sunt luate de constructori. Am convingerea, în momentul de faţă, că constructorii au toate condiţiile pentru a finaliza lucrările în termenele care au fost convenite, atât condiţiile procedurale, cât şi condiţiile contractuale şi financiare pentru a putea finaliza la termen", a declarat Ludovic Orban.



Premierul a justificat întârzierile prin problemele apărute la staţia de metrou Parcul Drumul Taberei şi la staţia Academia Militară.



"Din staţiile de metrou, mai sunt 4 staţii care trebuie finalizate, au existat probleme de diferite naturi la staţia Parcul Drumul Taberei unde au fost necesare lucrări de deviere, unde am înţeles că a existat o întârziere din cauza imposibilităţii de a avea acces la Parcul Drumul Taberei care era în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene. De asemenea mai e o problemă tehnică legată de coborârea nivelului pânzei de apă freatică între staţia Parcul Drumul Taberei şi Drumul Taberei. De asemenea, trebuie finalizate lucrările la staţia Eroilor şi la staţia Academia Militară, unde sunt necesare şi lucrări de altă natură", a explicat Orban.





Orban a mai anunţat că în cazul în care termenul nu va fi respectat, statul nu va fi responsabil de acest fapt. "Dacă cumva nu se finalizează la termen nu va fi în niciun caz răspunderea actorilor instituţionali ai beneficiarilor, ci pur şi simplu o proastă organizare", a declarat premierul.La rândul său, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a explicat că termenul lucrărilor este asumat de directorul companiei Metrorex prin semnătură şi a anunţat că fostul director Metrorex, Marin Aldea i-a comunicat că l-a informat pe fostul ministru Răzvan Cuc despre imposibilitatea de a finaliza M5 în 2019."Este inadmisibil să spui, să repeţi obsesiv că acest obiectiv va fi dat în folosinţă la sfârşitul anului 2019, când tu ştiai foarte bine ca acest lucru nu se poate întâmpla. L-am întrebat pe fostul director Aldea de ce a dezinformat ministrul și opinia publică şi mi-a spus că dânsul i-a comunicat domnului ministru că nu se poate finaliza acest obiectiv, în schimb dânsul a ţinut morţiş să spună 2019. Astăzi, când vorbim vă prezint un document asumat sub semnătura conducerii Metrorex sub semnătură, nu poveşti, prin care aceste termene trebuie respectate (...) Avem contractul pe structură, 95% finalizat, dar, început în 2011, avea termen 2014. Avem contractul pe finisaje, început în 2015, avea termen 2017, astăzi este 73% finalizat. Şi avem contractul pe automatizări, proiectul tehnic este depus, are termen şase săptămâni din momentul finalizării părţii de structură, şase săptămâni, în 15 aprilie. Constructorul, antreprenorul pe structură mi-a spus foarte clar: finalizăm şi predăm către firma care se ocupă de automatizări. Cei care se ocupă de automatizări au şase săptămâni să predea obiectivul”, a mai declarat ministrul, citat de Mediafax.El a dat asigurări că magistrala va fi dată în folosință în iunie 2020.Ministrul a mai spus că Metrorex mai are de plătit 63 de milioane de lei companiei Astaldi, care se ocupă de lucrările la Magistrala 5. "Acest litigiu nu are nicio legătură cu ritmicitatea şi cu progresul fizic. Noi mai avem, conform unei decizii definitive şi irevocabile a instanţei, de achitat 63 de milioane de lei. Îi vom achita, iar proiectul trebuie să meargă înainte. Aţi auzit care este relaţia între stadiul fizic şi cel financiar: impecabilă", a declarat acesta.