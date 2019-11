Alegeri prezidențiale 2019. Primul român care a votat în turul II: Am votat cu gândul că de aici, de la "capătul lumii", vom contribui la o nouă șansă pe care România o merită

Primul român care a votat in strainatate, la turul II al prezidentialelor

Primul român care a votat în turul al doilea al prezidențialelor este un tânăr din Auckland, Noua Zeelandă. El spune că a votat cu gândul că de acolo, de la "capătul lumii", va contribui "la o nouă șansă pe care România o merită atât, atât de tare".





Ioan Macaveiu este primul român de pe glob care a votat în turul al doilea al prezidențialelor, în care bătălia se duce între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. El a votat în Noua Zeelandă, la Auckland, acolo unde s-a deschis prima secție de votare din străinătate.

"Astăzi am facut schimb cu Mădălina Ghibuşi si am fost primul român de pe glob care a votat în turul al 2-lea al alegerilor prezidențiale 2019. Am votat cu gândul că de aici de la "capătul lumii" vom contribui, împreună cu familia și prietenii noștri, la o nouă șansă pe care România o merita atât, atât de tare", a scris tânărul.