Contoarele inteligente - mituri și realități

Articol susținut de Enel

1."Dacă mă fură, că îi știu eu pe ei"

2. Contoarele inteligente pot cauza probleme de sănătate



3. Contorul mă spionează și îmi știu fiecare mișcare

4. Contoarele inteligente nu mă ajută să fac economii, ba din contră

Însă, articolul de față nu va fi despre rezistența la schimbare în fața tehnologiei, ci își propune să intre puțin mai în detaliu în lumea contoarelor inteligente și revoluția adusă de digitalizarea rețelelor de energie electrică.Chiar dacă am discutat și în articolul anterior, merită reluată ideea și aici, poate cel mai important beneficiu al unui contor inteligent și al unui sistem de măsurare inteligent este acela că indexul este citit automat și poți, așadar, să monitorizezi și să controlezi consumul de energie.Pentru că trimiterea indexului se face automat, securizat și fără greșeli, furnizorul tău va factura consumul real, nu unul estimat. Pentru că transmiterea datelor e continuă, ai o libertate mai mare în alegerea ofertei de furnizare - și în România vei putea opta într-un viitor nu foarte îndepărtat pentru tarife flexibile (contorul inteligent permite stocarea mai multor tipuri de tarife), configurabile la nivel de intervale orare sau zile, săptămână, lună, sezon, alături de flexibilitate la perioada de facturare (nu neapărat lunar sau la trei luni).Și aici intrăm în zona IoT-ului. În viitorul apropiat, electrocasnicele inteligente vor putea citi automat din contorul inteligent tarifele diferențiate și vor decide care este cel mai convenabil moment să pornească. Asta înseamnă optimizări ale costului și ai șansa să adaptezi consumul la nevoile tale.În plus, dacă dorești să devii prosumator (să începi să produci energie electrică regenerabilă - panouri solare sau eoliene), acest contor te va ajuta să măsori separat energia pe care o livrezi în rețea și pe cea pe care o absorbi din rețea. Vei ști când consumi energie din rețea și când consumi energia regenerabilă pe care o produci chiar tu.Pentru clienții business, se deschide posibilitatea de definire a tarifelor complexe și personalizate care permit reducerea costurilor în corespondență cu evoluția prețului energiei pe piața de tranzacționare a energiei.Bun, am discutat despre avantaje, am discutat despre IoT, despre lapte și miere, dar totuși, “dacă aparatele lor nu sunt așa inteligente cum zic ei”. Lăsăm mai jos câteva dintre îngrijorările cele mai des întâlnite ale celor care au o reticență în a adopta noile tehnologii.O frază destul de folosită și e clar că nu are niciun fundament real atâta timp cât poți vedea singur, în timp real, cât consumi. Contoarele inteligente sunt testate metrologic, iar abaterea în ceea ce privește consumul înregistrat este aproape egală cu zero.Contoarele inteligente respectă toate normele și cerințele de mediu româneşti, inclusiv cele europene, și nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu au un impact negativ asupra mediului.Datele colectate sunt doar cele legate de consum și furnizorul nu știe la ce folosești curentul. Fie că bei 10 cafele pe zi sau te uiți non stop la televizor, contorul inteligent nu colectează decât datele generale despre consum și nu alte informații detaliate. În plus, chiar și aceste date despre consum sunt criptate. Oricum, dacă ar vrea cineva să vadă cât consumi, ar fi de ajuns să se uite la contor (ne referim la spațiile de locuit care au contoarele în spații comune - scări de bloc).Evident că un contor inteligent nu te ajută în mod direct să îți scazi factura la curent. Adică nu este de ajuns doar să montezi un astfel de contor și, spuf!, ca prin minune, ai o factură mai mică. Nu. Contorul te ajută să ai niște statistici despre consumul tău și astfel să vezi cum poți să îți optimizezi consumul pentru a scădea costurile.Sigur, discuții tot or să fie și lista de mituri poate continua aproape la nesfârșit. Important e, așa cum spuneam și la începutul acestui articol, să faceți alegerea pe care o considerați bună, dar doar după ce v-ați informat temeinic.Mai multe informații puteți obține pe site-ul E-Distribuție