Ministrul Muncii: Unii poștași fac politică în teren. Am cerut directorului Poștei informări săptămânale despre livrarea pensiilor

„PENSIILE SE PLĂTESC! Respectăm legea! O spun, încă o dată, foarte clar. Problema mea este să opresc jocul, dacă există, al unor entități de interes național, în beneficiul PSD. Vom avea o discuție cu Poșta Română. Vă reamintesc că Dragnea semna protocol de colaborare între PSD și sindicaliștii din Poșta Română. O spun direct, în problema pensiilor, nu mă feresc să iau decizii în privința înlocuirii Poștei Române (cea care distribuie pensiile la poartă) dacă voi constata că, în loc să facă treabă, poștașii s-au apucat de politică. Despre o singură zi întârziere dacă aud, o singură problemă - îmi va fi de ajuns! Fiecare la treaba lui. Să respectăm pensionarii. Avem destul loc să se facă politică. Nu pe spatele pensionarilor”, a scris Violeta Alexandru pe Facebook.



Reacția ministrului Muncii venea după ce, luni, preşedintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma, a declarat că unii poştaşi din judeţ s-au implicat în campania electorală. Parlamentarul i-a reclamat pe poştaşi la conducerea Companiei Poşta Română pentru că aceştia ar susţine PSD şi le-ar spune oamenilor că liberalii îi vor lăsa fără pensii.





„Cu privire la întârzierea unor plăți în plata pensiilor, respectiv la faptul că unii poștași, în această perioadă, în loc să se rezume la ceea ce scrie în fișa postului, și anume să livreze pensia pensionarului, întrețin o comunicare cu pensionarul, îndemnând să voteze un anumit partid. Pe mine mă interesează ca pensiile să fie plătite la timp. Nu vreau să se facă politică, ci Poșta Română să-și respecte contractul pe care îl are cu Casa Națională de Pensii. Și pentru că am primit aceste semnale, am simțit nevoia să-i punctez reprezentantului Poștei Române că are obligația să respecte contractul în care este angajat cu Casa de Pensii și să livreze fiecărui pensionar pensia la timp, fără să se implice în nicio activitate politică”, a declarat Violeta Alexandru.Ministrul Muncii a mai precizat că i-a cerut directorului Poștei informări săptămânale cu privire la livrarea pensiilor.„Am cerut în acest sens directorului Poștei Române să mă informeze săptămânal, în intervalul 1-20 ale lunii, perioada în care pe graficul despre care mi-a vorbit livrează pensiile în țară. Să mă informeze săptămânal asupra situației pensiilor livrate, respectiv să îmi semnaleze acolo unde există, din timp, eventuale întârzieri, să îmi explice cauzele pentru care acestea există”, mai spune Alexandru.Ministrul Muncii a mai declarat că a atras atenția directorului Poștei asupra faptului că liderii de sindicat din această instituție s-ar ocupa mai mult cu politica „și cu întreținutul unei atmosfere tensionate în rândul lucrătorilor Poștei Române”.„Sunt oameni care sunt membri de sindicat și care primesc de la liderii de sindicat indicații politice. Acestor lideri de sindicat le spun să se întoarcă la treaba pe care o au de făcut și să o facă cu rigurozitate, fără niciun fel de amestec în viață politică. Există suficient spațiu unde ne putem manifestă politic, în ceea ce privește plata pensiilor trebuie să ne ținem de contractul pe care Casa de Pensii îl are cu Poștă Română și fiecare pensionar să își primească pensia la timp, în graficul pe care Poștă îl are de onorat. Din partea reprezentanților Casei de Pensii, în discuțiile purtate, am înțeles că există și practica ca în loc să se livreze pensia la domiciliu, să fie chemați pensionarii la oficiul poștal pentru primirea pensiei. Orice asemenea ieșire din termenii contractuali va beneficia din partea mea de fermitate”, mai spune Alexandru.Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, miercuri, că sunt în analiză contracte pe care Poșta Română și Casa de Pensii să le încheie, astfel încât zvonurile privind neplata pensiilor și reducerea salariilor să înceteze, scrie Mediafac. Ea a precizat la rândul său că există informații conform cărora agenții poștali ar dezinforma cetățenii.„De aceea, toate semnalele pe care le-am primit din teritoriu, că agenți poștali fac politica PSD în teritoriu, că amenință cu neplata pensiilor sau răspândesc știrea falsă că pensiile se vor micșora sau nu se vor plăti trebuie să înceteze și această obligație de a înceta zvonistica este de natură contractuală și a fost solicitată expres directorului Poștei Române. Sunt două contracte în evaluare în momentul de față, cel al Poștei Române și cel între Casa de Pensii și directorul Poștei Române, care trebuie respetate, astfel încât cetățeanul să știe că în România pensiile se plătesc, pensiile nu întârzie la plată, indiferent cine conduce o instituție, obligația contractuală de a respecta cetățeanul este sfântă”, a spus Raluca Turcan, la Guvern, după întrevederea dintre ministrul Muncii și directorul Poștei Române cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii.Potrivit vicepremierului, întrevederea a avut loc pentru a clarifica fake-news-ul legat de neplata pensiilor și a salariilor, pe care agenții poștali le-ar fi făcut în favoarea PSD.„Am avut astăzi la Guvern o întâlnire a ministrului Muncii cu directorul Poștei Române și cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii pentru a clarifica odată pentru totdeauna seria intoxicărilor care invadează spațiul public, anume cea legată de neplata pensiilor sau de reducerea salariilor. Evident că subiectul principal a fost cel legat de pensii. Solicitarea către reprezentanții celor două instituții a fost una clară: din 4 noiembrie, nicio instituție a statului român nu face politică de partid în îndeplinirea contractuală pe care o are în interes public”, a subliniat Turcan.Aceasta a avertizat cetățenii să nu mai ia în seamă aceste manipulări.„ Dorim să tragem un semnal de alarmă să nu mai cedeze oamenii în fața manipulărilor tipic pesediste că acest guvern intenționează să taie pensii sau salarii. Există o situație economică dificilă, dar pentru că știm să guvernăm toate angajamentele asumate prin lege se vor respecta. Aceasta este concluzia pe care astăzi am tras-o”, a conchis Raluca Turcan.