Site-ul "astia.ro", înregistrat de comunitatea diaspora.ro după afirmația Vioricăi Dăncilă

Potrivit Registrului de Domenii din România RoTLD, pagina de internet "astia.ro" a fost înregistrată miercuri de către o persoană fizică și are valabilitate de un an, scrie Mediafax.Accesând adresa de internet astia.ro, utilizatorul este redirecționat către site-ul diaspora.ro , care prezintă informații și știri de interes pentru comunitățile de români stabiliți în afara țării."În comunitatea Diaspora Ro este disponibil și Social Network, creat și gândit exclusiv pentru românii din afara granițelor țării. Aici își pot spune părerile, cere ajutor, interacționa, oferi ajutor altor români sau a beneficia de resursele noastre legale, avocaților, etc", se arată în descrierea platformei online.Domeniul a fost înregistrat după ce, în cadrul conferinței de presă de marți seară, candidatul PSD în al doilea tur al prezidențialelor, Viorica Dăncilă, s-a referit la românii din străinătate folosind cuvântul "ăștia" "Ce a făcut (Iohannis - n.r.) pentru români, ca să îi aducă acasă? (...) Nu a avut nici măcar o deplasare dedicată românilor din Diaspora. Chiar dacă s-a deplasat în State, unde avem cei mai mulți români, nu s-a întâlnit cu ăștia, nu a vorbit despre ce o să facă pentru ca ei să vină în țară", a declarat Viorica Dăncilă.