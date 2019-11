Cum a fost la „dezbatarea” cu candidatul Dăncilă. Votul tinerilor, fiul angajat la stat și aria cercului

Klaus Iohannis în sus, Klaus Iohannis în jos

Votul tinerilor și fiul angajat la Curtea de Conturi

Finalul mult așteptat

În contextul în care președintele Klaus Iohannis a oferit o „dezbatere” cu jurnaliști invitați nominal, plus un politolog cunoscut, candidatul PSD la alegerile prezidențiale a surprins cu o conferință de presă organizată spontan și unde regulile au foarte simple: aveai, ca gazetar, dreptul la două întrebări. Dacă mai aveai și altele, n-aveai decât să aștepți să-ți vină din nou rândul.Pentru mine a fost prima experiență de acest gen, deci mi-a convenit. Bine, formula n-a fost respectată cu sfințenie până la final, dar nu despre asta e vorba. Viorica Dăncilă a stat până la sfârșit și a răspuns la toate întrebările.Candidatul Viorica Dăncilă a făcut, de-a lungul mandatului de premier, deliciul internetului cu gafele sale incredibile: de la confundarea capitalei Podgorica (Muntenegru) cu Priștina (Kosovo) și până la exprimările naive de genul„make a photo”. Mi s-a părut că Viorica Dăncilă a venit această așa-zisă dezbatare cu atitudinea omului care nu prea mai are nimic de pierdut.Așadar, atmosfera s-a dovedit a fi una destul de relaxată. Până și Eugen Teodorovici, Olguța Vasilescu și Gabriela Firea au intrat cu zâmbetul pe buze. Departe vremurile când membrii staff-urilor din jurul candidaților erau încordați înainte cu câteva zile de alegeri. Cel puțin așa văzusem la televizor. Eu oricum, nu aveam nicio așteptare.În urma celor menționați mai sus și-a făcut apariția și fostul premier, care a debutat în conferința de presă cu un discurs despre „realizările” Guvernului pe care l-a condus. Nici atacurile „clasice” la adresa președintelui Iohannis n-au lipsit, semn că Dăncilă a fost mai preocupată să-și mobilizeze propriul electorat decât să mai câștige câteva voturi din partea românilor nehotărâți.Nici nu mai știu de câte ori am auzit „Klaus Iohannis”, dar dacă mă apucam să număr adormeam lejer. Ar fi fost ca număratul oilor înainte de culcare, știi când te apuci de numărat, dar nu știi la ce număr ai ajuns când adormi.După câteva minute bune de „realizări” menționate de Dăncilă, a venit și momentul mult așteptat: sesiunea de întrebări, care avea să fie, de fapt, o sesiune maraton de peste două ore de întrebări nu tocmai comode pentru un candidat care aspiră la fotoliul de șef al statului. Cu două microfoane pregătite, unul pe partea stângă și altul pe partea dreaptă a sălii, organizarea s-a dovedit a fi eficientă.Moderatorul oferea cuvântul pe rând, iar coada era mult mai aerisită. Dăncilă a răspuns la toate întrebările. Mai mult sau mai puțin punctual, a și deviat mult de la subiect. Dar a vrut să transmită mesajul că, spre deosebire de Iohannis, ea nu fuge de întrebări incomode.Eu am avut două curiozități în mod special. Prima se referă la argumentele cu care prezidențiabilul PSD vrea să-i convingă pe tineri să iasă la vot și să-i acorde fix ei votul de încredere: răspunsul n-a fost neapărat convingător. Viorica Dăncilă a început să explice că a mărit salariul minim, că a îmbunătățit condițiile de trai în România, că își dorește ca România să le ofere tinerilor un standard ridicat de viață, la e ca în țările din vestul Europei și că, pentru ea, „toții tinerii din România sunt ca și copiii ei”.Având în vedere că ne-a spus multe și, totodată mai nimic, am continuat cu o a doua întrebare:Răspunsul doamnei a fost previzibil:„Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi, a fost angajat înainte să fiu eu premier. În același timp, vreau să vă spun un lucru - haideți să nu mai legăm în permanență activitatea copiilor neapărat de părinți. Nu în toate cazurile este valabil. Fiul meu a fost foarte, foarte atacat în ultima perioadă. A avut o vină și pentru faptul că a fost adoptat. A fost tot vina lui. Probabil dacă-l lăsam într-un orfelinat nu avea toate aceste atacuri împotriva lui.”Victimizarea candidatului PSD nu coincide, însă, în tocmai cu realitatea: asta pentru că, într-un răspuns pentru Newsweek , Curtea de Conturi arăta că „domnul Victor Florin Dăncilă este angajatul Autorității de Audit, cu contract individual de muncă determinată (durata mandatului demnitarului aferentă perioadei 29 ianuarie 2018 – 15 octombrie 2020, având funcția de consilier în cadrul cabinetului demnitarului – domnul Ilie Sârbu, vicepreședinte al Autorității de Audit)”.Tot pe 29 ianuarie 2019, doamna Dăncilă a depus jurământul la Palatul Cotroceni și, astfel, devenea premier. Mai mult, Ilie Sârbu este socrul lui Victor Ponta, fostul lider PSD care, între timp, a înființat partidul Pro România.Mă rog, nu am vrut să continui polemica cu doamna candidat. Cine o crede, o crede. Mă îndoiesc însă că printre cei care au luat de bună explicația doamnei Dăncilă sunt și colegii mei de facultate.Întrebările care mi-au plăcut cel mai mult din partea celorlalți jurnaliști prezenți au fost următoarele: cea în care i s-a cerut să răspundă în limba engleză la o întrebare legată de programul Visa Waiver și cea în care i s-a cerut să ne spună cât este aria cercului. La prima întrebare, Dăncilă a refuzat să răspundă în limba engleză, sub pretextul că „sunt foarte mulți români care se uită la noi în acest moment și nu aș vrea să ducem în derizoriu această dezbatere deschisă cu presa”.Totodată, aceasta s-a comparat cu cancelarul german Angela Merkel: „Angela Merkel, în toate deplasările, întâlnirile pe care le are cu președinții sau șefii de guvern ai altor state, vorbește în limba germană”.Cât despre aria cercului, aceasta a fost destul de aproape: „raza la pătrat”, a fost răspunsul președintelui PSD, care a uitat să înmulțească raza cercului și cu celebrul număr al lui Pi.Întrebarea vine după declarațiile recente ale doamnei Dăncilă, care a zis de curând că a oferit meditații la matematică unor copii, gratuit, dintre care unii cu posibilități financiare reduse.Dat fiind faptul că am avut parte de o conferință de presă destul de lungă, finalul a fost așteptat de mai mulți jurnaliști de la fața locului. Lumea din sală părea obosită, chiar dacă Dăncilă a fost atentă să răspundă cu calm la fiecare întrebare. S-a lăsat cu mulțumiri pentru reprezentanții presei și cu o invitație rapidă pentru o discuție informală, cu cine mai avea de gând să rămână.Lumea nu s-a înghesuit, iar candidatul PSD se afla oricum pe fugă: trebuia să ajungă în studiourile unei televiziuni de la ora 21:00.Am apreciat faptul că Dăncilă a venit fără foi sau discursuri scrise, chiar dacă a dat în penibil, după părerea mea, în momentul în care a ținut să precizeze că n-are nici un prompter de pe care citește răspunsuri, nici cască, nici fițuici în tocul pentru ochelari. Aici mi s-a părut că suntem într-un show de stand-up comedy.Ce-i drept, am ajuns în punctul în care lumea se miră de faptul că Dăncilă este în stare, cât de cât, să vorbească liber, deschis, în fața presei, fără gafe prea mari. Dar asta nu ar trebui, de fapt, să ne șocheze: vorbim despre o doamnă care a condus aproape doi ani de zile Guvernul României, a fost vreo nouă ani europarlamentar și e în turul al doilea pentru alegerile prezidențiale.M-am bucurat nespus că această „dezbatere” a ajuns la sfârșit, mai ales din prisma faptului că am avut parte de mai bine de două ore de victimizare, de multe cuvinte lipsite de conținut. Dăncilă mi-a lăsat impresia unui candidat slab, dar lipsit totuși de griji. Un candidat care știe că și-a depășit cu mult condiția și acum își joacă ultima carte în politica la nivel mare. Încă nu am ajuns complet nici măcar la stadiul de normalitate, dar anormalitatea în care am fost nevoiți să trăim în ultimii ani cu PSD la putere ne-a adus până în punctul în care s-o apreciem pe Viorica Dăncilă chiar și pentru simplul faptul că.. poate vorbi liber și, aproape, fluent.