Viorica Dăncilă, întrebată câte broșe are: O să spun când o să spună Iohannis câte medidații a dat ca să-și poată lua 5 case / Cum știe Dăncilă că se calculează aria cercului

Viorica Dăncilă a fost întrebată, în conferința de presă de marți seară, câte broșe are și cum e cu ceasul, pe care promisese că îl va arăta jurnaliștilor. Dacă inițial a spus că nu a făcut un inventar, dar îl va face și va răspunde, ea a spus apoi că va da un răspuns despre ceasurile și broșele ei atunci când va spune și Klaus Iohannis "câți bani din meditații a făcut într-un an și și-a putut cumpăra 5 case".





Întrebată despre ceas și despre colecția de broșe scumpe, Dăncilă - care a menționat în declarația de avere bijuterii de 5.000 de euro - a spus că va face un inventar și va răspunde, susținând că nu a încălcat legea.





"Dar, pentru corectitudine și pentru o abordare împarțială, întrebați-l pe domnul Iohannis câte meditatii a făcut într-un an ca să poată lua 5 case. Cât valorează cele 5 case și de ce a pierdut-o pe a șasea. Și atunci vă spun și eu cu ceasul, câte broșe am, câți cercei... Vă dau toate detaliile", a susținut Dăncilă.





Viorica Dăncilă și matematica









"Raza la pătrat”, a răspuns Viorica Dăncilă. Jurnalista a corectat-o, spunându-i că formula corectă este π înmulţit cu raza la pătrat.







"π ori raza la pătrat. Da, am dat meditații la matematică și, credeți-mă, dacă aveti timp liber să veniti alături și să vedeți cine știe matematică. Sunt inginer și toți inginerii fac matematică până în anul 3. Am făcut 5 ani de facultate și, contrar celor afirmate în spațiul public, am terminat cu media 9. Bine, pentru unii li se pare o medie mică....", a adăugat Dăncilă, la finalul conferinței de presă care a durat aproximativ două ore și jumătate. Conferința a fost organizată în același timp cu dezbaterea lui Klaus Iohannis.



De asemenea, în contextul în care cu o zi în urmă a susținut că a dat meditații gratuite la metematică, Viorica Dăncilă a fost întrebată de o jurnalistă cum se calculează aria cercului.