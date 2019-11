Tragedia de la Timișoara. Cine autorizează și cine verifică firmele care fac dezinsecția și deratizarea

Oricine își poate face o firmă de dezinsecție și deratizare, autorizațiile fiind emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Autoritatea care verifică este Direcția de Sănătate Publică (DSP), însă verificările se fac doar dacă firma are autorizație de funcționare de la ANSVSA și practic se știe de existența ei, a explicat pentru HotNews.ro Virgil Marginean, reprezentantul Asociației Române pentru Combaterea Vectorilor în Igiena Publică. Acesta spune că legislația în vigoare are mai multe neclarități și lacune, iar acestea trebuie îndreptate. Reamintim că 3 persoane au murit după ce o firmă de dezinsecție din Timișoara, Bistim Dera SRL, a făcut dezinsecția și deratizarea unui bloc din oraș cu insecticidul Delicia – GASTOXIN, care are în compoziție fosfură de aluminiu, o substanţă foarte toxică, cu efecte letale în caz de inhalare, și care necesită pentru utilizare autorizație specială, potrivit procurorilor de la Parchetul Tribunalului Timiș.





Patronul firmei a cumpărat substanțele folosite în imobil de la "o cunoștință”, fără documente. Primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, a declarat marți că firma nu avea autorizație de la Primărie.

Directorul DSVSA Timiș, Cristina Popa, nu a putut spune în conferința de presă dacă firma avea sau nu autorizație. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Timiș au recunoscut, în conferința de presă, că nu au verificat niciodată firma, înființată în 2015. Autoritățile nu au putut spune clar cine ce face și au pasat vina de la una la cealaltă.

HotNews.ro vă prezintă cine are atribuții și ce anume legat de autorizarea firmelor de dezinsecție și deratizare și de substanțele folosite de acestea:





Cine autorizează firmele care fac deratizare și dezinsecție

Virgil Marginean, reprezentantul Asociației Române pentru Combaterea Vectorilor în Igiena Publică, a declarat pentru HotNews.ro că autorizațiile pentru firmele care prestează activități de deratizare și dezinsecție sunt date de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

”Oricine poate să-și facă o firmă. ANSVSA dă autorizația de funcționare. Am înțeles, din declarațiile publice, că firma din Timișoara avea un dosar depus în 2015 și pe baza unei declarațiii pe proprie răspundere funcționa, ceea ce este total ilegal.

În ceea ce privește condițiile de autorizare, trebuie să ai certificat de calificare pentru fiecare angajat în parte, trebuie să ai certificat profesional care să ateste calitatea de operator DDD (n.r. dezinsecție, dezinfecție, deratizare). Ai nevoie de certificări ISO și, dacă deții substanțe periculoase încadrate în grupa I, cum a fost în cazul din Timișoara, ai nevoie de aviz de la Poliție, Serviciul arme, explozivi, substante periculoase. Ei verifică dacă ai un spațiu corespunzător de depozitare, personal calificat. Fără acest aviz nici nu poți cumpăra aceste substanțe extrem de periculoase”, a explicat Virgil Mărginean.

Pe lângă autorizația de la ANSVSA mai este devoie de autorizație de la Primărie, de la Mediu, notificare DSP și diverse certificări.







Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localităților, modificat și completat, stabilește la art. 109, alin. (4) precizează că: ”Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale." Fiecare Primărie are propriul regulament.



De exemplu, Compania Municipală Eco Igienizare, cea care prestează activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în București, companie unde orașul este acționar, are următoarele avize, autorizații și certificări:

Autorizatie de mediu nr. 201 din 21.09.2018

Autorizatie Sanitara Veterinara nr 386

Autorizatie Primărie

Cerere ITM Ilfov luare in evidenta produse biocide

Cerere ITM Bucuresti luare in evidenta produse biocide

Notificare DSP

Inregistrare serviciul arme, explozivi, substante periculoase cu produse grupa I,II,III,IV cu toxicitate

Certificari: Certificat ISO 9001, Certificat ISO 14001, Certificat OHSAS 18001, Certificat OHSAS 18001-2, Certificat SRAC 9001, Certificat SRAC 14001;









În București, una dintre condițiile puse de Primărie pentru funcționarea firmelor DDD este ca substanțele pe care urmează a le folosi în vederea efectuării tratamentelor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, să dețină Aviz valabil emis de Comisia Națională pentru produse biocide din cadrul Ministerului Sănătății.





HotNews.ro a solicitat ANSVSA un punct de vedere despre procedurile de autorizare, ce condiții trebuie să îndeplinească firmele și cine face verificările, dar până la publicarea materialului nu am primit niciun răspuns.





Substanțele folosite trebuie să aibă avizul Comisiei de Biocide din Ministerul Sănătății și trebuie respectate specificațiile producătorului privind diluarea și mediul în care trebuie folosite, mai spune Virgil Mărginean. Registrul poate fi consultat aici.





Cine verifică

Virgil Marginean, reprezentantul Asociației Române pentru Combaterea Vectorilor în Igiena Publică, a declarat pentru HotNews.ro că verificările sunt făcute de DSV, dar dacă firma nu are autorizație, nu verifică nimeni, decât dacă sesizează cineva.

”Tot DSV-ul verifică, sunt controale tematice făcute în fiecare an la firmele autorizate, dacă au depozit, personal, registru, dacă este totul în regulă. Dacă nu ai autorizație, practic nu te verifică. În ceea ce privește biocidele folosite, trebuie să depui și avizele substanțelor pe care le folosești la autorizarea firmei. În mod legal NU poți să folosești substanțe fără aviz de la Ministerul Sănătății. Nu te verifică nimeni dacă folosești substanțele declarate, adică nu vine cineva cu tine pe teren, dar cum să folosești substanțe interzise? Cum poți să faci deratizare cu o substanță luată de pe stradă?”, a explicat el.





Cristina Malac, șefa DSP Timiș a declarat că instituția sa nu emite autorizații sau avize, dar poate verifica dacă are toate documentele cerute de lege. Șefa DSP spune că firmele trebuie să anunțe beneficiarii când fac deratizarea, ce substanțe folosesc și antidotul în caz de intoxicare.

”Direcția de Sănătate Publică nu emite autorizație sau alt aviz sau atestat pentru furnizarea acestor substanțe. Aceste unități au obligația să obțină autorizația sanitar veterinară și atestare pentru fiecare substanță folosită, atestare fito-sanitară. Este o altă autoritate care ține de ministerul Agriculturii și care dă atestate. Eu pot să vă spun că aceste firme trebuie să asigure informarea populației cu privire la data efectuării lucrărilor, substațele folosite și măsurile de prim ajutor recomandate de producător. Din momentul în care am fost sesizați și am solicitat și sprijinul Poliției, pentru a efectua un control în aceste locuințe și nu am reușit să obținem acele documente pentru a verifica toate atestările și autorizațiile de care avea nevoie pentru prestarea acestui servicii. Locatarii au spus că nu a pus acest anunț, nu aveau cunoștință că s-a făcut dezinsecția. Noi verificăm dacă dețin autorizațiile și atestatele”, a spus aceasta.





Probleme legislative

Virgil Marginean, reprezentantul Asociației Române pentru Combaterea Vectorilor în Igiena Publică, spune că legislația din domeniu are mai multe lipsuri.

”În primul rând domeniul nu este bine reglementat, firmele care fac curățenie fac și deratizare. Luptăm acum să avem cod separat, nicăieri în Europa nu mai sunt împreună. Firma de curățenie face și deratizare deși nu are nicio treabă. Înainte trebuia să fii medic veterinar să manipulezi substanțe toxice, acum nu mai este nevoie. Sunt substanțe care și la 2 la mie diluare sunt periculoase, cum să manipulezi așa ceva dacă nu ai pregătire. O altă problemă este că substanțele biocide pot fi cumpărate de la supermarket sau de la farmacia fito-sanitară sau de pe internet. Este o mare problemă”, a explicat Virgil Mărginean.





Andrei Leca, fostul director al firmei 3D România, care a prestat servicile de deratizare și dezinsecție timp de peste 20 de ani în București, spune că principala problema a sistemului este că se face treaba cu oameni necalificați.





”Toată lumea a crezut în ultimii ani că poate face servicii de deratizare și dezinsecție cu 2-3 oameni, necalificați, cu un curs de 30 de zile de calificare. Deci oameni neșcoliți și fără experiență. Beneficiarii își doresc și ei să lucreze cu firme care sunt ieftine, cu produse ieftine și uite unde se poate ajunge. Pastilele respective nu se folosesc în sanitar-umar, ci doar în agricultură, gazări în silozuri, la gazări în calele vasului care transportă cereale, niciodată în spații închise, în blocuri. Nu sunt avizate pentru sanitar uman. Au acțiune și asupra rozătoarelor și asupra insectelor. Noi aveam controale sși de la DPS; DSV, Ministerul Mediului, Primărie, cei de la Arme, Muniții și Produse Periculoase. Dar toate aceste controale vin la firmele mari, la firmele mici mai puțin. Cert este că nu aveau voie să folosească acel produs, chiar dacă aveau autorizație de funcționare. În autorizația de funcționare nu scrie cu ce produse să lucrezi. Peste tot scrie că trebuie să lucrezi doar cu produse cuprinse în lista de biocide aprobată de Ministerul Sănătății, iar în fișa tehnică a produsului ai specificația cum să lucrezi cu el, ce cantități se pun, în ce spații se folosesc”, a explicat Leca.

