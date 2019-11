Radiografia tragediei din Timișoara. 15 apeluri la Ambulanță din blocul în care au murit 3 oameni după ce s-a făcut deratizare

Nu mai puțin de 15 apeluri au fost date de sâmbătă dimineață și până luni dimineață de locatari ai blocului din Timișoara în care au murit doi copii și mama unuia dintre ei, după ce o firmă a făcut dezinfecția și deratizarea. Primul deces a fost sâmbătă dimineață, iar ultimul - luni dimineață, abia atunci fiind făcută legătura între cazuri.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Timiș, ai UPU-SMURD, ai ISU, Poliției și Spitalului de Copii au prezentat luni seară filmul tragediei din blocul din Complexul Studențesc din Timișoara unde au murit un bebeluș de 10 zile, un copil de 3 ani și mama acestuia din urmă, după ce în imobil la sfârșitul săptămânii trecute au fost făcute dezinsecția și deratizarea.





Ei au explicat de ce în prima fază nu s-a făcut nicio legatură între cazuri. Primul copil care a murit a fost bebelușul de 10 zile, sâmbată. Cel de-al doilea copil și-a pierdut viața sâmbată seară, iar luni a murit mama acestuia, în vârstă de 29 de ani. Abia după decesul acesteia autoritățile au început să aibă suspiciuni.

De la blocul din Complexul Studențesc au existat 15 apeluri la 112, de sâmbătă dimineață și până luni dimineață, de-a lungul a 7 ture de la Ambulanță, a declarat directorul Serviciului de Ambulanță Timiș, Iancu Leonida, potrivit Timiș Online . El a spus că 8 dintre apeluri au fost date pentru aceleași două persoane - cei doi copii care au murit.

"S-a reproșat că am intervenit târziu. Ni se reproșează mai ales ziua de sâmbătă, dar noi am intervenit rapid. A fost un miracol că am descoperit astăzi la 10:00 (n.r. – luni dimineața) problema, când a murit acea femeie, mama unuia dintre copii. Copiii pentru care s-au solicitat serviciile ambulanței au prezentat simptomatologie diferită, iar specialiștii de la Spitalul Louis Țurcanu nu au ridicat problema intoxicației”, a susținut directorul Serviciului de Ambulanță, citat de tion.ro

Șeful Ambulanței: "În unele blocuri, mai sărace, suntem chemați de mai multe ori, deci nu ne miră acest lucru"

El a mai susținut că nu au existat suspiciuni și pentru că nu este neobișnuit ca Ambulanța să fie chemată de mai multe ori în același loc, "mai ales în blocurile de nefamiliști sau în zonele mai sărace".

"Nu ne miră că ne cheamă într-un bloc de două-trei ori. Se întâmplă frecvent. Acum, că am fost de mai multe ori la persoane diferite, nu am putut să facem nicio legătură. Primul telefon a venit la 9.30 dimineața (sâmbătă). Am trimis un echipaj, părinții au refuzat internarea. Au revenit peste aproximativ 10 ore, când am trimis altă mașină și a dus copilul la spital, unde a decedat. Celălalt a fost la 5-6 seara. Un nou-născut cu insuficiență respiratorie. A făcut stop în UPU, unde a decedat. Nu aveam nicio legătură între cele două cazuri (...) Nu au fost numai aceste apeluri, au fost sute, cu simptomatologie diferită, cu ore diferite. Și aici s-a închis ziua de sambata", a declarat șeful Serviciului de Ambulanța Timiș.

Potrivit medicilor care au intervenit în aceste cazuri, primul copil a prezentat probleme respiratorii și cianoză, iar al doilea tulburări digestive, ei nefăcând o legătură între cazuri.

Medic: "A intrat panica în populație. În acest moment nu suntem într-o situație gravă"

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii Louis Țurcanu din Timișoara a spus că luni seară într-un interval de 4 ore și jumătate au fost internați 18 copii, pentru că "a intrat panica în populație".





"Trag un semnal de alarmă - în ultimele 4 ore și jumătate am internat 18 cazuri. A intrat panica în populație. Cred că trebuie să discernem în patologia majoră. Am colaborat cu UPU. Trebuie să scădem gradul de panică. În acest moment nu suntem într-o situație gravă. Starea tuturor copiilor este foarte bună. Vin în avalanșă noi copii la spital pe care îi ținem sub observație. În momentul acesta nu mai avem internare simptomatologică. (...) Din blocul respectiv au venit mai toți copiii, acum încep să vina de la blocurile din jur. (...) Cred că este o substanță insecticid sau raticid pe care va trebui să o depistăm prin poliție, care va trebui să spună ce substanță a afirmat firma că a folosit și noi să ne facem, că să zic așa, analizele de rigoare", a mai spus reprezentantul Spitalului de Copii.