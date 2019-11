Prefectul, despre cazul ursului de la Praid: "Nu am nimic ce să-mi reproşez. Îmi pare rău că toate instituţiile statului s-au mişcat extrem, extrem de greu”

El a reafirmat că de vină ar fi lipsa unui protocol clar de intervenție în astfel de situații.





”Trebuie să existe o procedură de urgenţă, pentru că nimeni din ţara asta nu va avea curajul să împuşte un urs, având în vedere că este o specie protejată, doar aşa, că vrea prefectul sau vrea un director sau vrea altcineva. Fac apel în ceasul al 12-lea, la factorii de decizie din Ministerul Mediului, să ia măsurile necesare pentru modificarea actelor normative, pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple sau, dacă se întâmplă, să fie tratate legal şi cu operativitate", a susținut oficialul.





Prefectul a prezentat presei legislaţia în vigoare, atât în ceea ce priveşte recoltarea, capturarea şi uciderea exemplarelor de urs şi lup, animale protejate, cât şi a managementului situaţiilor de urgenţă, punctând faptul că, potrivit legii, această situaţie nu era una de urgenţă, aşa cum s-a vehiculat.

El a subliniat faptul că a trimis o informare ministrului Administraţiei şi Internelor în care a făcut o prezentare a situaţiei urşilor din judeţ, pagubele produse de aceştia şi victimele pe care le-au făcut, dar şi prevederile legale în domeniu, concluzia informării fiind aceea că "toate responsabilităţile şi depunerea măsurilor converg către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi instituţiile subordonate acestuia".

"Nu am nimic ce să-mi reproşez. Îmi pare bine că familia din autoturismul respectiv este nevătămată chiar dacă a avut stări de panică şi a tras o sperietură maximă, plus daunele materiale. Îmi pare rău pentru exemplarul de urs care ar fi trebuit să fie mai bine hrănit de către gestionarii fondurilor de vânătoare, pentru că nu avea ce să caute în zona respectivă şi îmi pare rău că toate instituţiile statului s-au mişcat extrem, extrem de greu. Şi sigur că ceea ce a depins de prefectul judeţului Harghita s-a întâmplat”, a declarat prefectul, citat de Agerpres.Prefectul Harghitei a făcut referire şi la declaraţia ministrului Mediului, care a spus că autorităţile locale ar fi putut interveni în cazul ursului accidentat, Jean-Adrian Andrei arătând că HG 323/2010 se referă la "autorităţile administraţiei publice locale, dar care sunt specializate pe protecţia mediului".De asemenea, a explicat că decizia privind împuşcarea sau relocarea animalelor protejate o ia doar autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin Direcţia Biodiversitate."Ce vreau să scot în evidenţă cu prezentarea acestor acte normative este faptul că Ministerul Mediului şi toate instituţiile subordonate acestuia au atribuţii clare în astfel de situaţii, dar, atenţie, cu precizarea că pentru asemenea accident, cum s-a întâmplat la Praid, nu există o procedură legală de urmat", a precizat Jean-Adrian Andrei.Prefectul a făcut şi o cronologie a evenimentelor din seara zilei de sâmbătă, când ursul a fost accidentat, până duminică la prânz, atunci când animalul rănit a fost tranchilizat şi apoi împuşcat şi a arătat că a fost informat de către comisarul şef al Gărzii de Mediu Harghita, Balla Izabella, abia duminică dimineaţă despre această situaţie, după ce sâmbătă seara primise un mesaj de la ISU în legătură cu accidentul rutier în care autoturismul a lovit ursul.Totodată, prefectul spune că şefa Gărzii de Mediu Harghita a ţinut legătura încă de sâmbătă seara cu directoarea Daniela Drăcea, din Ministerul Mediului, dar că aceasta a spus că este prea târziu pentru emiterea autorizaţiei de împuşcare."În primul rând, trebui să ştiţi că încă din seara de sâmbătă, 16 noiembrie, Garda de Mediu Harghita şi comisarul şef al acesteia au ţinut legătura permanent cu Direcţia Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului, şi anume cu doamna director Daniela Drăcea, care într-un final a spus că este foarte târziu, este sâmbătă şi nu are de la cine să obţină autorizaţia de extragere, recoltare, împuşcare, spuneţi-i cum vreţi, a exemplarului respectiv", a explicat prefectul.Acesta a mai arătat că, duminică dimineaţă, Garda de Mediu a contactat Milvus Group, care deţine un Centru de Reabilitare pentru Animale Sălbatice, în judeţul Mureş, dar ţinând cont de faptul că era un urs de mărimi impresionante, de circa 500 de kg, nu a putut fi relocat.De asemenea, o altă problemă semnalată de prefect a fost aceea că medicul veterinar, care dispunea de tranchilizant, a refuzat să se deplaseze la faţa locului în lipsa unei autorizaţii de la Ministerul Mediului, "pentru că nu vrea să i se întocmească un dosar penal".În plus, specialiştii au arătat că nu era oportun ca tranchilizarea să se facă decât în momentul în care venea de la Bucureşti autorizaţia de recoltare, întrucât, după ce ursul se trezea, exista riscul să fie agresiv.Prefectul a prezentat şi demersurile făcute de instituţia pe care o conduce de schimbare a legislaţiei în domeniu şi a punctat faptul că a informat în repetate rânduri autorităţile competente despre problematica urşilor din judeţ, fără ca cineva să ia vreo măsură în acest sens."Noi am făcut demersuri de modificare a actelor normative, de relatare a situaţiei reale din judeţul Harghita, atât către Ministerul Afacerilor Interne, cât şi către Ministerul Mediului pe problematica urşilor. ( ...) Noi am făcut-o mai în linişte, dar am făcut-o scriptic şi foarte puţine răspunsuri am primit, doar că s-au luat în considerare şi că urmează să se facă demersuri în acest sens, demersuri pe care nici astăzi nu le-am văzut nicăieri", a mai spus prefectul Harghitei.Întrebat dacă Jandarmeria dispune de arme de tranchilizare, Jean-Adrian Andrei a răspuns afirmativ, dar a arătat că instituţia respectivă nu dispune de bază legală pentru a avea tranchilizant."Da, are aceste arme, dar nu are baza legală să aibă tranchilizant, motiv pentru care, încă o dată spun, trebuie reglementată extrem de clar problematica urşilor şi competenţele în ceea ce priveşte recoltarea acestor animale şi defalcat pe situaţii, pentru că, vedeţi, pe acest accident care s-a întâmplat la Praid nu există o procedură. Dacă îl tranchilizezi fără aprobare, pe Legea vânătorii, intri la infracţiunea de braconaj, motiv pentru care refuzul medicului veterinar a fost extrem de justificat, pentru că legea nu este clară", a mai precizat prefectul Harghitei.