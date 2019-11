Cazul Caracal - Avocatul familiei Melencu: Nu există probe la dosar, doar că a existat o tânără pe nume Luiza. Cum răspunde DIICOT

Noul avocat al familiei Melencu, Carmen Obârșanu, a declarat, luni, la sediul DIICOT, că în dosar nu sunt probe despre cazul răpirii Luizei, nici măcar cele care au apărut în spațiul public. "A existat o tânără pe nume Luiza. Atâta tot. Nu sunt probe”, a afirmat avocatul. DIICOT a reacționat spunând că avocații familiei Melencu au putut studia doar șapte din cele 13 volume din dosarul Caracal, restul fiind la instanță.





Avocatul Carmen Obârșanu, care reprezintă familia Melencu în cazul dispariției Luizei, fata care a fost luată la ocazie în Caracal și despre care Gheorghe Dincă a spus că a omorât-o, a declarat, luni, la DIICOT că după ce a văzut dosarul și-a dat seama că probele sunt "apă sfințită”.





"Să nu ne împieteze dreptul la a vedea dosarul, de a vedea probele, dar să fie probe, nu maculatură, pe care ne-au prezentat-o vineri (procurorii DIICOT – n.r.), când am venit cu doamna Melencu. Practic, vineri ni s-a prezentat o maculatură, cu acte lipsă, scoase din dosar, chiar dacă am stat în acea cameră de anchetă și am citit, eu vă spun sincer că ceea ce am găsit acolo pur și simplu nu m-a îngrozit ca și duritate a probelor, ci ca... apă sfințită. Am găsit acte, cele mai recente acte întocmite de procurori sunt din 1 august. Deci niciun fel de acte în afară de cele efectuate de către DIICOT Craiova”, a declarat Obârșanu, citată de Mediafax.





Ea a susținut că în acest dosar singurele probe despre Luiza Melencu sunt că "a existat o tânără pe nume Luiza, atât”.





"Nu sunt probe. Îmi aduc aminte că am văzut la tv acel filmuleț cu Luiza, în care mergea, trecea pe lângă femeia în roșu (...). Ei bine, în niciunul dintre dosarele 1 – 7 nu se află acel film. Nu doar că nu sunt probe care să arate răpirea, dar nici măcar probele arătate în media”, a mai spus Carmen Obârșanu.





DIICOT: Avocatul a putut studia doar șapte din 13 volume. Restul sunt la instanță





"La data de 15.11.2019, doamnei avocat Carmen Obârșanu i s-a adus la cunoștință faptul că va putea studia doar primele 7 volume din dosarul Caracal, până când restul dosarului se va întoarce de la instanță. Acesta se va află la Tribunalul București până când judecătorul de drepturi și libertăți va motiva decizia de menținere a măsurii arestului preventiv din data de 15.11.2019”, arată DIICOT.

Luiza Melencu a dispărut în luna aprilie, după ce s-a urcat într-o mașină de ocazie. Principalul suspect în acest caz, Gheorghe Dincă, aflat în arest preventiv, a spus că le-a ucis atât pe Luiza Melencu, cât și pe Alexandra Măceșanu.