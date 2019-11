Vela, despre cazul ursului: Jandarmeria are armament, dar nu are tranchilizante și specialiști

”Demiterea se face de către premier, noi facem documentele care vor fi înaintate premierului și va fi demis. A greșit în momentul în care a tratat funcția sa ca pe o funcție cu rol decorativ. Sâmbătă a luat act de ce s-a întâmplat și a fost suficient, nu s-a implicat astfel încât să nu existe o asemenea situație neplăcută. (...) Am constatat că nu sunt respectate proceduri”, a declarat ministrul.





El a mai spus că jandarmeria are armamentul necesar intervenției în astfel de situații, dar nu are tranchilizante și nici specialiști. ”Am vorbit cu cei de la jandarmerie, există temei legal (pentru a interveni-n.red), dar am aflat, spre stupoarea mea, că au armament, dar nu au tranchilizante și nici specialiști”.







De asemenea, Vela a mai acuzat că, în majoritatea județelor, nu au fost încheiate protocoale de colaborare între prefecturi și jandarmerie pentru astfel de situații.