Rareș Bogdan: Dezbaterea lui Iohannis va fi după model american. Câte întrebări vor pune jurnaliștii și cum se va desfășura evenimentul

Cum se va desfășura evenimentul

Dezbatere după model american sau francez

Cât va dura dezbaterea lui Klaus Iohannis?





Dăncilă s-ar face de râs dacă ar veni la dezbatere

În ceea ce privește refuzul președintelui de a participa la o confruntare cu contracandidatul PSD, Rareș Bogdan consideră că Viorica Dăncilă s-ar face de râs, dacă ar veni la dezbaterea președintelui Klaus Iohannis cu jurnaliștii și formatorii de opinie: ”Eu cred că doamna Dăncilă, pe lângă faptul că a reușit să ne ofere o mulțime de gafe lingvistice și comportamentale, la nivel diplomatic, în continuare încearcă cu tot dinadinsul să se facă de râs (...). Cred că doamna Dăncilă folosește împreună cu staff-ul domniei sale unica armă pe care o mai au la dispoziție, este vorba de victimizare (...). Doamna Dăncilă face greșeli puerile. O parte a staff-ului dânsei probabil se gândește că o vor victimiza și acest lucru îi va aduce voturi, dar în același timp, trebuie să ia în calcul și faptul că o pot penibiliza, nu doar victimiza, pentru că o prezență a doamnei Dăncilă în fața sălii, unde nu are posibilitatea să intre nu-i va aduce puncte electorale, așa cum speră domniile lor”.





Rareș Bogdan precizează că ”dezbaterea va avea loc la BCU, la aula Carol I (...). Este o sală mică, din păcate, are doar 215 locuri pe scaune și două loje, două balcoane mari, care vor fi ocupate de presa acreditată, presă străină și presă din România (...). Întrebări vor pune între 6, 7, 8, 9 jurnaliști, analiști, formatori de opinie, politologi, care vor fi de la diverse instituții media, din diverse zone, deci nu vor fi doar oameni care au activat în zona dreptei politice sau a susținerii societății civile din zona dreptei, luptători împotriva OUG 13, împotriva PSD și așa mai departe, deci vor fi și din zona celor care au susținut Guvernele PSD sau instituții media care de-a lungul timpului au fost extrem de critice cu președintele României”.Eurodeputatul Rareș Bogdan spune că ”în sală, în afara a patru consilieri ai domnului președinte, vor mai fi opt oameni din staff-ul electoral, deci 12 persoane, iar restul de 202-203 persoane, cât ne permite sala, vor fi studenți. Este o dezbatere după model american sau model francez (...). Cei care sunt parteneri în această dezbatere sunt cei de la SNSPA, un loc unde sunt profesori absolut excepționali și oameni care s-au făcut remarcați în spațiul public, de-a lungul anilor, cum e Mihaela Miroiu, cum este Dumitru Borțun, cum este Cristian Pârvulescu, Adrian Niculescu, Marius Pieleanu, pentru că vedeți, sunt oameni care de-a lungul timpului au fost mai critici sau mai puțin critici cu ambele părți politice, ca să nu se considere că au venit doar oameni din jurul GDS sau din jurul 22, care de-a lungul ultimilor 30 de ani au fost punct nodal în ceea ce a însemnat lupta pentru democratizare completă a României”.Rareș Bogdan declară că ”dezbaterea va începe undeva la ora 19 sau 20, deci spre seară și va fi transmisă, din câte știm noi până la această oră, de un radio și cinci televiziuni de știri. Plus ne așteptăm ca de data asta, totuși, televiziunea națională să se comporte ca atare și să preia această dezbatere. Plus foarte multe site-uri de știri, conturi de Facebook. Dezbaterea pe care eu am moderat-o în urmă cu cinci ani la Realitatea TV a avut per total o audiență de 5,5 milioane de telespectatori. Acum ne așteptăm ca audiența cu tot cu Facebook să fie undeva la peste șapte milioane de cetățeni. Fiecare jurnalist, analist, politolog va putea să pună întrebări, probabil între două și patru întrebări, încă nu știm exact, pentru că dacă vor fi nouă, trei întrebări de un invitat, plus răspunsurile aferente, care să fie cât mai complete și complexe și să dea satisfacție celui care a pus întrebarea, ne poate duce în două ore, două ore și jumătate. E greu de crezut că va fi o perioadă mai lungă de atât, pentru că e greu și pentru cel care trebuie să răspundă la întrebări și pentru cei care ne urmăresc (...). Nu vom prestabili teme”.