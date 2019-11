Senatul SUA urmează să dea astăzi votul final cu privire la numirea lui Adrian Zuckerman ca ambasador la București

Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA în România, acesta urmând să-l înlocuiască pe Hans Klemm.



El a fost propus pentru funcția de ambasador SUA la București de către președintele american Donald Trump, potrivit procedurilor.



Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent limba română. Are diplomă de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma în Drept este obţinută la New York Law School (1983).





Zuckerman este avocat admis în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Zuckerman a fost co-preşedinte pentru proprietăţi imobiliare şi servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar înainte de aceasta a fost preşedinte pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.