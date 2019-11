Ministrul Mediului, despre cazul ursului din Harghita: Raportul, făcut în mașină, fără ca ursul să fie tranchilizat

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat, duminică, într-o conferință de presă, la Iași, că autoritățile aveau toate pârghiile necesare pentru a interveni în cazul ursului rănit și lăsat să agonizeze pe un drum național din județul Harghita, transmite Mediafax.Întrebat despre declarațiile Cristinei Lapis, potrivit cărora oamenilor care ar fi trebuit să intervină le-ar fi fost teamă de dosare penale, Costel Alexe a declarat că medicul din zonă era cel care era obligat să tranchilizeze ursul.„Hotărârea de Guvern 233/2010 spune foarte clar care sunt atribuțiile reprezentanților ANSVA. Acel medic era obligat să facă tranchilizarea acelui urs astfel încât să emită acel raport privind starea de sănătate a animalului. Acel urs nu putea fi dus într-un centru înainte să fie controlat, să vadă dacă sănătatea sa este în condiții optime sau nu", a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe.Alexe a precizat că raportul despre starea de sănătate a ursului există, dar că a fost făcut în mașină, fără a fi consultat animalul.„Există acel raport, care astăzi la ora 11, făcut din mașină și fără un urs tranchilizat, a fost transmis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru că altfel nu am fi putut aviza recoltarea acelui urs. Repet, aseară (sâmbătă – n.r.) nu a fost tranchilizat acel urs, pentru a i se face raportul privind starea de sănătate, cum nu, din informațiile pe care le am, nici astăzi (duminică – n.r.) nu s-a întâmplat. Abia ulterior, medicii veterinari au administrat patru doze de tranchilizant ursului în cauză și mai apoi a fost recoltat", a declarat Costel Alexe.Alexe a anunțat și faptul că luni, la Ministerul Mediului, va fi discutată modificarea Hotărârii de Guvern 94/2014.„Mâine la ora 10, la minister am convocat pe toți cei implicați în această problematică a urșilor, pentru a vedea cum modificăm și hotărârea de guvern 94/2014 privind acest comitet al situațiilor de urgență. Este inadmisibil, cu prefect, cu reprezentanți ai Jandarmeriei, ai celor din Ministerul Mediului, DSV, să ajungem să se uite unul la altul, pasând responsabilitatea de la unul la celălalt, pentru ca în ceasul al 12-lea să ajungă documentația la Ministerul Mediului și ministrul să ia decizia de avizare a acelei proceduri de recoltare", a mai spus Alexe.Ursul, care a fost lovit de o mașină sâmbătă, în jurul orei 18.00 și a fost lăsat să agonizeze aproape o zi pe drum, în Harghita, a fost împușcat de vânători.Potrivit autorităților, animalul a fost ridicat de pe carosabil duminică, după 18 ore de la producerea accidentului.Din cauza intervenției defectuoase, ministrul de Interne Marcel Vela a decis să demareze procedura de demitere a prefectului din Harghita.În acest caz a fost deschis și un dosar penal pentru a se stabili dacă cineva se face vinovat de o infracțiune.