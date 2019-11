Starul american Chris Pine filmează în București. Trafic restricționat pe mai multe străzi

Actorul american Chris Pine, unul dintre starurile francizei "Star Trek", filmează pentru lungmetrajul "Violence of Action", sâmbătă și duminică, în București, traficul pe mai multe străzi fiind restricționat, potrivit uneia dintre companiile producătoare, Icon Films, transmite Mediafax.

Astfel, sâmbătă și duminică, între orele 7.00 și 17.00, traficul este restricționat sub Podul Grozăvești, în zona Splaiul Independenței, Bulevardul Vasile Milea, șoseaua Grozăvești, șoseaua Orhideelor, iar șoferii sunt rugați să folosească rute ocolitoare.





Lungmetrajul "Violence of Action", în regia lui Tarik Saleh, prezintă povestea unui militar dat afară din Marina americană, James Reed (Chris Pine), care se alătură unei organizații paramilitare pentru a putea să asigure traiul familiei sale în singurul mod de care este capabil, potrivit imdb.com. În film mai joacă Ben Foster şi Gillian Jacobs, potrivit aceleiaşi platforme.





Lungmetrajul este produs de companiile 30West și Thunder Road Films. Icon Films se ocupă de filmările în România, care au debutat în noiembrie şi vor dura opt săptămâni.





Lungmetrajul, care va fi turnat şi în SUA și Germania, a primit o finanțare de 4,8 milioane de euro prin schema de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea Guvernului numărul 421/ 2018, care acoperă până la 45% din cheltuielile eligibile pentru producția de film efectuată pe teritoriul României.