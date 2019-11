Ludovic Orban, despre autostrada Comarnic-Brașov: Nu putem să o facem într-o guvernare de tranziţie

Premierul Ludovic Orban a spus, vineri, într-o conferință de presă la Brașov, că autostrada Comarnic-Brașov este prioritară, dar nu poate fi făcută într-o guvernare de tranziție, scrie Mediafax.„Trebuie să vedem exact care este situaţia legată de acest tronson Comarnic-Braşov, care, din punctul nostru de vedere, reprezintă o prioritate. Oricum, sunt convins că vom ajunge de la Bucureşti la Braşov mult mai repede cu avionul pe aeroportul realizat de Consiliul Judeţean decât pe tronsonul de autostradă, dar ne propunem ca obiectiv să realizăm şi acest tronson de autostradă, dar evident nu putem să o facem într-o guvernare de tranziţie, care are o durată de maxim un an de zile, şi acest obiectiv nu poate fi asumat decât pentru un mandat de patru ani”, a declarat Ludovic Orban.Potrivit acestuia, în ultimii ani nu s-a făcut nimic pentru continuarea proiectului.„Trebuie să desțelenim situația legată de tronsonul de autostradă Cormanic-Brașov. Vă readuc aminte că în perioada nu foarte lungă cât am fost ministru al Transporturilor, pentru tronsonul Comarnic-Brașov am aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții și am lansat procedura de realizare a unui contract de concesiune de lucrări publice, de partenieriat public-privat, pe care l-am lăsat după realizarea preselecției, în care rămăseseră în competiție patru consorții, iar din 2008, de când am plecat de la Ministerul Transporturilor, nu s-a întâmplat nimic. De două ori a fost selectat același consorțiu, și de fiecare dată consorțiul care a fost selectat nu a găsit finanțare”, a mai spus premierul.Acesta susține că în cel mult o lună va fi stabilită o strategie pentru realizarea autostrăzii.„Strategia este să realizăm acest tronson de autostradă, fie cu finanţare de la buget, fie prin PPP. Dacă alegem soluţia parteneriatului public-privat, nu se va ocupa domnul Ghizdeanu, că domnul Ghizeanu a plecat de la Comisia de Prognoză, nu se va ocupa nici Comisia de Prognoză care nu are niciun fel de capabilitate, dacă alegem PPP-ul, în mod evident vom alege o formă de PPP care să fie realizată în acord cu toate standardele europene în acest domeniu şi eventual cu asistenţă fie din partea BEI, BERD, Băncii Mondiale, care să ducă la un contract de parteneriat public privat într-adevăr funcţional şi care să permită realizarea cât mai rapidă a acestui tronson de autostradă. Dacă luăm decizia de a merge pe PPP. Putem să luăm decizia să-l finanţăm de la bugetul de stat şi asta este posibil. În mod evident, în maxim o lună de zile vom lua decizia”, a mai spus Ludovic Orban.