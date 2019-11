Cadavrul unui bărbat descoperit în iulie, într-o râpă din Oregon, este al actorului Charles Levin, cunoscut pentru rolurile din ”Seinfeld" și "Annie Hall"

Un cadavru descoperit în luna iulie într-o râpă din statul american Oregon a fost identificat ca aparținând actorului Charles Levin, cunoscut pentru rolurile jucate în seriale precum "Seinfeld" și filme ca "Annie Hall", potrivit Associated Press, citată de Mediafax.







Pe 8 iulie, Jesse Levin a anunțat că tatăl său, în vârstă de 70 de ani, a dispărut. Actorul, care locuia în Grant Pass, Oregon, fusese văzut ultima dată pe 27 iunie.







Pe 13 iulie, autoritățile au descoperit pe un drum impracticabil automobilul acestuia, având în interior rămășițele câinelui actorului. Lângă automobil a fost găsită o gramadă de haine.







În aceeași zi, un cadavru a fost descoperit într-o râpă, însă abia pe 8 noiembrie acesta a fost identificat. Proprietara casei în care locuia actorul de mai mulți ani a declarat poliției că vânduse proprietatea, iar Levin trebuia să se mute pe 1 iulie.







Poliția a percheziționat casa la momentul respectiv, dar nu a găsit nimic suspect. Decesul actorului a fost unul accidental, potrivit platformei de știri Oregonian/OregonLive. Se pare că mașina actorului a rămas blocată, iar acesta a plecat să caute ajutor, însă a căzut în acea râpă de la o înălțime de aproximativ 100 de metri.







Levin a jucat în numeroase seriale TV de succes, printre care "Night Court", "Alice", "Hill Street Blues", "Doogie Howser, M.D.", dar și în filme precum "The Golden Child" și "This is Spinal Tap".