Ludovic Orban: „Vom da ordin de începere a lucrărilor pe drumul expres Craiova-Piteşti”

„După butaforia penibilă în care ei (pesediştii, n.r.) au zis că au dat drumul la lucrări, fără să aibă proiectarea făcută, fără să aibă ordin de începe a lucrărilor, fără să aibă exproprierea făcută (...), vă daţi seama cam ce sunt în stare să mimeze aceşti pesedişti. Dar ne ocupăm de proiectul acesta, drumul expres Craiova-Piteşti, este un angajament luat de Guvernul României în 2008, când eu eram ministru al Transporturilor şi l-am contrasemnat şi eu în negocierile avute cu cei de la Ford", a spus Orban la Digi24. Prim-ministrul a adăugat că este un angajament luat de Guvernul României şi „cu siguranţă” va fi dat ordinul de începere a lucrărilor.„Pentru că Ford a cerut, normal, având o producţie foarte mare de maşini, aveau nevoie să transporte acele maşini, au cerut acest drum expres în autostradă de pe coridorul IV paneuropean. Şi noi ne-am angajat că facem lucrul respectiv. Noi am făcut studiul de fezabilitate, am aprobat indicatorii tehnico-economici, un an de zile cred că a durat. Am pregătit documentaţiile de licitaţie şi din 2008 până în 2019 nu s-a făcut aproape nimic. Dar aici cu siguranţă vom da ordinul de începere a lucrărilor, pe bune. Pe bune, nu butaforia pe care au făcut-o ei”, a afirmat Orban.