Virgil Popescu: „Termoenegetica va fi noul Radet, dar cu aceleaşi probleme"

Virgil Popescu a explicat că Radet nu mai există din punct de vedere juridic, după ce instanţa a decis falimentul companiei, iar Elcen, compania de stat furnizoare se află de asemenea în reorganizare şi nu mai are cui să livreze energia termică.„Radetul este e companie care are probleme de foarte mult timp. Chiar la începutul săptămânii trecute (...) am tras un semnal de alarmă şi am rugat Primăria să ia în calcul şi scenariu că s-ar putea ca Instanţă să se pronunţe pe falimentul Radetului, luni. Nimeni nu a crezut, doamna primar general a ieşit şi şi-a făcut numărul la televiziune, dar din păcate instanţa s-a pronunţat faliment. Asta ce înseamnă? Înseamnă ca Radet nu mai există juridic. Ne mai existând juridic înseamnă că Elcen, care este compania Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, care este şi ea în reorganizare, nu mai are cui să livreze juridic, din punct de vedere juridic nu mai are contract cu Radetul, trebuie să aibă contract cu altă entitate juridică.Am spus public soluţia Primăriei, ori un serviciu public al Primăriei, de alimentare cu energie termică, ori acea firmă, Termoenergetica. Noi liberalii, în august, am propus soluţia înfiinţarea Termoenergeticii, companiei şi licenţierea ei. Nimeni nu a luat în seamă în august”, a spus acesta. Virgil Popescu a mai spus că momentan noua compania care va trebui să înlocuiască Rade, Termoenergetica nu are încă licenţă, aşa că nu este funcţională, iar Consiliul General al Primăriei Capitalei nu a plasat acest subiect pe ordinea de zi a şedinţei de joi.„Nu are licenţă, nu are încă licenţă. Eu am vorbit luni, cu preşedintele ANRE, nu avea licenţă. Astăzi am vorbit cu preşedintele ANRE, a depus documentaţia. Nu e funcţională acum, nu. A depus documentaţia. Mâine (Primăria Bucureşti n.r.) o să convoace Consiliul General care era convocat de luni, dar pe ordinea de zi nu există delegarea. Probabil o să suplimenteze. Eu stau să mă gândesc de luni până joi, ce au aşteptat? Trebuia convocată şedinţă de îndată a Consiliului General cu punctul ăsta pe ordinea de zi, ca să rezolve problema asta.Până astăzi era rezolvată. Sunt convins că ANRE-ul va licenţia rapid, că nu îşi va permite nimeni să se joace cu aşa ceva, numai că odată licenţiată, problema nu s-a rezolvat", a mai declarat ministrul. Momentan, capitalul noii firme, Termoenergetica este e 20.000 de lei, iar dacă nu va primi finanţare, compania riscă să devină un "nou Radet” în cel mult 5 luni. "Termoenegetica (n.r.) va fi noul Radet, dar cu aceleaşi probleme.Administratorul judiciar al Elcen a spus noi până se licenţiază şi până îşi rezolvă problema Termoenergetica noi avem nevoie de o comandă din partea Primăriei Bucureşti, dată prin lichidatorul judiciar de la Radet, prin administratorul Primăriei Drobeta Turnu Severin, ca să putem continua furnizarea agentului termic. Înţeleg că astăzi, s-a rezovat acest lucru, există această comandă dată şi până când se licenţiază Termoenergetica, care poate fi o licenţiere rapidă, dar până când transferă personalul, până când îşi rezolvă problema financiară, că nu e suficientă hârtia de licenţă.Gândiţi-vă că acea energie termică trebuie plătită. Termoenergetica are bani acum? Nu are niciun ban. Capitalul ei e de 20.000 de lei. Trebuie să rezolve mâine în şedinţa Consiliului General şi o capitalizare a Termoenergeticii, că altfel nu are capacitate financiară şi până plăteşte populaţi îi trebuie o lună, poate chiar şi două luni până încasează banii de la populaţie, deci problema nu s-a terminat.Astăzi am fost la Ministerul Finanţelor, am discutat cu ministrul Finanţelor, cu Elcenul, a venit şi celălalt creditor extern, Engie care e creditor masiv al Radetului şi ANAF-ul şi s-a găsit o soluţie, cu banii din subvenţii care să se ducă către Termonenergetica, de data aceasta. Mai sunt nişte bani la fosta companie Energetica care a fost declarată ilegală, şi acei bani trebuie să se ducă tot la Termoenergetica şi împreună să poată capitaliza această firmă să lucreze, pentru că nu are capital peste 3,4,5 luni avem un al Radet în faliment, o Termoenergetica în faliment şi nu am făcut nimic.”, a mai spus Virgil Popescu.Situaţia Radet nu a putut fi îndreptată prin finaţarea din fonduri europene întrucât Bruxelles-ul a informat că acestea sunt blocate pentru firma cu aproximativ 3000 de angajaţi. „Reţeaua oricum e proastă, oricum sunt pierderi. Pierderile astea trag şi asupra Elcenului. (...) Soluţia este să înceapă un program masiv de reabilitare, dânsa spune că la început, eu nu l-am văzut, de reabilitare a reţelelor termice.S-a încercat cu fonduri europene, sunt blocate din cauza Radetului, chiar am primit o informare de la Bruxelles, că nu, deocamadată sunt blocate, nu pot fi folosite fondurile europene pentru reabilitarea reţelei. Radet are vreo 3000 de angajaţi, iar nivelul de salarii al Radetului, lunar este de 12-13 milioane de lei. (...) Datoria Radet către Elcen este de 130 de milioane de lei. Om vedea cum se recuperază pentru că Radetul are active, lichidatorul le va vinde.Dar mai departe noi trebuie să avem grijă de Elcen, pentru că Elcen nu asigură doar energia termică, (...) asigură şi energia electrică a Bucureştiului, asigură siguranţă funcţionării sistemului naţional, asigură energia elctrică a zonei”, a mai declarat ministrul.