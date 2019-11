LIVEVIDEO Încep audierile în cazul punerii sub acuzare a președintelui Trump

Foto: Flickr/ The White House





Președintele este acuzat de abuz de putere după ce a încercat să intervină pe lângă omologul său din Ucraina pentru a declanșa o anchetă împotriva posibilului său contracandidat Joe Biden și a fiului său, care are afaceri în Ucraina.





Procedura din Congres prespune o anchetă parlamentară, inclusiv audieri televizate, după care plenul Camerei Reprezentanților, controlată de democrați, votează punerea sub acuzare, cu majoritate simplă. În cazul în care votul este unul favorabil, dezbaterea se mută în Senat unde are loc un proces. Decizia de ”condamnare” se ia cu două treimi din votul senatorilor și are drept consecință demiterea președintelui.





notează că ”drama” televizată a audierilor va avea ecouri în societatea americană în lunile ce vor urma, cu implicații politice majore în contextul în care contestarea președintelui american are loc în pragul anului electoral.

CNN mai comentează că următoarele luni vor fi dramatice, la fel ca în cazul lui Bill Clinton și Andrew Johnson, porcesul reflectând și intensificând ”războiul ideologic” care divizează societatea americană.

La rândul lor, jurnaliștii de la Guardian prezintă câteva elemente care trebuie urmărite în cazul anchetei care ar trebui să stabliească dacă președintele Donald Trump a făcut presiuni asupra unui stat străin pentru a declanșa o investigație împotriva posibilului său contracandidat Joe Biden.



Scopul audierilor televizate este acela de a aduce în atenția publicului cazul. Marele risc pentru Donald Trump este acela ca audierile să ducă la o schimbare radicală în ceea ce privește opinia publică, în așa măsură încât republicanii să fie tentați să îl abandoneze.Pe de altă parte, cel mai mare risc pentru democrați (cei care au inițiat procedura) este acela ca opinia publică să închidă televizoarele după primele 5 minute de audieri, cu alte cuvinte să refuze să dea atenție unei povești prea complicate. Martorii, cât de convingători, coerenți și credibili sunt ei, reprezintă un alt element esențial. Cel care este cel mai persuasiv în relaterea narațiunii va conta enorm.

Oamenii simpli vor trebui să judece singuri dacă președintele american a comis un abuz de putere cerând Ucrainei să intervină și să îl investigheze pe fiul lui Joe Biden și pe fostul vicepreședinte sau dacă ceea ce a făcut nu e mare lucru, ascultând practic ambele tabere.

Un alt aspect ar fi acela legat de reacția lui Trump însuși, cunoscut pentru răspunsurile adesea impulsive pe care le oferă adversarilor săi pe twitter. Astfel, reacția sa ar putea avea un rol extrem de important dacă se va apuca să atace martorii, într-un mod condamnabil din perspectiva publicului. CNN notează că ”drama” televizată a audierilor va avea ecouri în societatea americană în lunile ce vor urma, cu implicații politice majore în contextul în care contestarea președintelui american are loc în pragul anului electoral.