Greta Thunberg va ajunge la conferința ONU de la Madrid la bordul unei ambarcațiuni, alături de o vloggeriță de origine română

Greta Thunberg, o activistă pentru mediu din Suedia în vârstă de 16 ani, a ajuns în august cu un iaht în Statele Unite, pentru a participa în Chile la Conferinţa ONU pe tema Climei. Din cauza protestelor violente din Chile, reuniunea ONU a fost mutată în capitala Spaniei, Madrid, iar adolescenta era în căutarea unui mijloc de transport ecologic din Statele Unite până în Europa.Marţi seară, Greta Thunberg a anunţat că a găsit o soluţie. "Sunt foarte fericită să spun că am speranţa de a ajunge la Conferinţa ONU pe tema Climei COP25. Am primit o propunere de a călători din Virginia (SUA) la bordul catamaranului francez La Vagabonde. Australienii Riley Whitlum şi Elayna Carausu, alături de Nikki Henderson din Anglia mă vor traversa Atlanticul. Vom începe să navigăm spre Europa mâine dimineaţă", a declarat Greta Thunberg marţi seară, citată de cotidianul The Guardian.Australienii Riley Whitelum şi Elayna Carausu călătoresc prin lume la bordul navei La Vagabonde şi postează imagini pe un canal YouTube, scrie Süddeutsche Zeitung. Conform biografiei postate pe un site de profil, Elayna Carausu are 26 de ani, este născută în Australia, dar tatăl ei s-a născut în România, iar mama în Austria.