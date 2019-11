Cum explică șeful DNA scăderea vizibilă a activității: S-a redus numărul sesizărilor primite. Un procuror nu stă pe stradă să tragă cu urechea

Procurorul-șef interimar al Direcției Naționale Anticorupție Călin Nistor încearcă să explice scăderea vizibilă a activității DNA în ultimul an și jumătate prin faptul că s-a redus numărul sesizărilor primite de procurori. El susține că, în 9 luni, DNA a primit doar 25 de sesizări.

Nistor a spus, marți, la Adevărul Live , că "un procuror nu stă pe stradă să tragă cu urechea, trebuie să fie sesizat".

"Am primit 25 de sesizări în 9 luni de zile, faţă de mult mai multe în anii trecuţi. Or, ca să deschid un dosar, trebuie să fiu sesizat. Un procuror nu stă pe stradă să tragă cu urechea, trebuie să fie sesizat. Nu va confirma nimeni că vreun şef de instituţie a primit directive să nu mai sesizeze. Dacă într-un an de zile primim 25 de sesizări, din ce pot eu deschide cauze penale?”, a declarat Nistor.

Toată clasa politică ştia că mandatele de interceptare erau puse în aplicare de SRI

Şeful DNA a mai spus că Direcţia este afectată la nivelul capabilităţii de punere în aplicare a mandatelor de interceptare după decizia CCR din 2016, prin care a fost interzisă colaborarea cu SRI.

"Eu nu ştiu de vreo instanţă care să fi stabilit în mod oficial că SRI-ul a efectuat acte de urmărire penală. SRI-ul se limita la acele operaţiuni tehnice, de punere în aplicare a mandatelor de supraveghere. Toată lumea ştia, toată clasa politică ştia că acele mandate erau puse în aplicare de către SRI. Nu înţeleg de unde a fost surpriza. Păi au creat alte structuri care să pună în aplicare aceste mandate? În acest moment, este un domeniu unde suntem descoperiţi”, a mai declarat Nistor.

De asemenea, el a mai spus că la acest moment DNA are un deficit de personal de 25%.