VIDEO Prima reacție a lui Dan Barna, după înfrângerea în alegeri: Îmi asum toată responsabilitatea, dar nu îmi dau demisia / Barna și Cioloș anunță că îl susțin pe Iohannis în turul doi

Prezidențiabilul USR-PLUS, Dan Barna, a avut luni prima reacție despre rezultatele alegerilor prezidențiale, el spunând că își asumă întreaga responsabilitate pentru că nu a reușit să intre în turul al doilea, alături de Klaus Iohannis. Întrebat dacă va demisiona de la șefia partidului, el a spus că nu va demisiona, pentru că nu este "un lider care renunță când dă de greu". De asemenea, Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat că președintele Iohannis are "întreaga susținere" a alianței USR-PLUS pentru al doilea tur al alegerilor.





Ce argumente a oferit Dacian Cioloș pentru votul în favoarea lui Klaus Iohannis:

În momentul de față în turul doi avem doi candidați dintre care în mod clar cred cel mai apropiat de obiectivele pe care noi le susținem și cel cu care putem avea compatibilitate pe aceste proiecte este dl Klaus Iohannis

Trebuie să învățăm să acceptăm realitatea și în acest moment, votul pentru Klaus Iohannis este un vot care va fi dat pentru modernizarea României și putem să garantăm susținătorilor noștri că de acest lucru ne vom asigura și noi Alianța USR- PLUS care este o forță politică acum în România și care se va asigura că obiectivele pentru care îl vom susține pe dl Klaus Iohannis vor fi puse în practică nu doar de viitorul președinte, dar și în Parlament și la nivel local. „Voi recomanda susținătorilor mei să-l susțină pe Klaus Iohannis”, a spus și Dan Barna, care le-a cerut membrilor USR să participe la votul din turul doi.

Chestionat dacă are intenția să-și dea demisia, Dan Barna a răspuns: „Categoric nu”, deoarece „nu sunt un lider care la prima dificultate să plece și să abandoneze lupta pentru că un obiectiv nu a fost atins”.



Pe de altă parte, Barna nu consideră că a tras partidul în jos la aceste alegeri în condițiile în care încă „de la primele sondaje era clar” că unii dintre cei care „vor o Românie modernizată optau totuși pentru președintele Iohannis”.



„Nu consider că am pierdut acele voturi pentru că acele voturi nu au fost niciodată la mine sau la Alianță”. În plus, peste tot, și în România, „președintele are avantajul prezenței în funcție, al performanței și al modului poate mai bun de comunicare pe care l-au avut pe moțiunea de cenzură”, a adăugat Dan Barna.







Liderul USR nu consideră că rezultatul negativ a fost influențat de neintrarea partidului pe care îl conduce la guvernare, deoarece „din partea PNL nu a existat o solicitare să intrăm la guvernare”.







Atât Dacian Cioloș, cât și Dan Barna s-au pronunțat pentru consolidarea Alianței USR - PLUS.







Dan Barna a susținut o conferință de presă alături de liderul PLUS, Dacian Cioloș.





Principalele declarații Dan Barna:



Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest obiectiv pe care nu l-am atins

Respectăm această decizie a electoratului

Am fără îndoială parte din vină și asum că nu am reușit să ajung cu mesajul la mai mulți cetățeni

Este un proces din care învățăm. Vom avea o analiză elaborată

Am convocat pentru această seară liderii din filialele județene la o primă discuție pentru a analiza ceea ce urmează să se întâmple

Suntem în continuare pe un drum în care credem foarte mult

Sunt mulțumit pentru o campanie grozavă, am ajuns în toată România la propriu

Din păcate, bucata aceasta de Românie pe care ne-am bazat și în care am crezut este se pare mai mică decât am anticipat

Mai e foarte mult de muncă în această țară



Am crezut că suntem mai sus decât ne-a dovedit electoratul

Continuăm împreună. Sunt optimist în continuare în această alternativă care aduce suflu proaspăt și încredere în politica din România Întrebat dacă va demisiona de la șefia USR:

În acest moment, categoric nu. Îmi asum responsabilitate pentru rezultat, dar nu sunt un lider care renunță când dă de greu. Voi avea o discuție cu colegii în seara aceasta

Dacian Cioloș:

Sunt convins că rezultatul la prezidențiale nu reflectă potențialul Alianței USR-PLUS

PNL nu va putea guverna singur și cred că nu e tot una dacă PNL face alianță cu o alianță cum e USR-PLUS sau dacă își va pune problema dacă singura forță politică cu care să se alieze e PSD Dan Barna și Dacian Cioloș au anunțat că întreaga susţinere a alianței USR-Plus va merge către Klaus Iohannis.

Dan Barna:

După cum ştiţi, în Parlamentul României, USR şi în ultimul an Alianţa USR-PLUS am fost cei mai activi şi mai dinamici contestatari ai PSD şi ai pesedismului

Nu se pune problema să putem acorda vreodată vot sau sprijin doamnei Dăncilă

Răspunsul este unul evident - voi recomanda susţinătorilor mei să-l susţină pe Klaus Iohannis

