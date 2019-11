Povestea frumoasă din spatele mesajului „Mi-e dor de tine” scris la Londra în preajma alegerilor prezidențiale 2019​

”Mi-e dor de tine” în Canary Wharf

”Mi-e dor de tine, tati!” De fiecare dată când vorbesc cu fetița mea la telefon și mă întreabă cât mai durează până mă întorc acasă simt că mă prăbușesc. Îmi dau lacrimile, dar nu vreau să simtă asta. Mă gândesc că poate dacă vede că sunt puternic va fi și ea puternică și va înțelege că mai durează un pic până mă întorc.”Brexitul e o tâmpenie, tati! Nu e așa?””Da, tati, așa e!””Și tu te ocupi de tâmpenii, tati?” …Nu știu cum să răspund la întrebarea asta așa că încerc să schimb subiectul: ”Cum a fost azi la școală?” ”Bine! Azi am ieșit afară și am jucat fotbal. Am stat în poartă și să știi că…” și discuția noastră continuă câteva minute despre lucrurile care i s-au părut ei importante în ziua respectivă.Câteodată de la celălalt capăt al firului se aude: ”Tu ce ai făcut azi?” Și atunci încerc să îi explic pe înțelesul ei de ce, chiar dacă am stabilit deja că e o tâmpenie, Brexitul e un eveniment foarte important. Uite, se întâmplă și asta, și asta, și am fost și acolo. ”E cam plictisitor ce faci tu”, vine dur verdictul.Franchețea ei mă binedispune pe moment, dar trebuie să fac în așa fel încât data viitoare să îi povestesc lucruri care să i se pară mai interesante. Nu aș vrea să rămână cu impresia că absența mea de acasă e provocată de niște ”tâmpenii plictisitoare”. Acum, însă, trebuie să închidem. ”Hai, fugi la culcare, că e târziu și mâine te trezești devreme!” ”Pa, tati! Te iubesc!” ”Și eu te iubesc, tati! Să fii cuminte, da?” ”Mi-e dor de tine, tati!” ”Și mie de tine, iubita mea! Și mie de tine!”Când ieși din stația de metrou Canary Wharf te simți dintr-o dată foarte mic printre zgârie-norii celui de-al doilea district financiar al Londrei. Imediat în dreapta este sediul agenției Reuters. Pe partea opusă se înalță cele 33 de etaje ale clădirii în care activează banca JP Morgan. Sunt despărțite de apele „docului de mijloc” (Middle Dock).Undeva, pe cheiul din stânga, cam la un metru deasupra nivelului apei, a apărut săptămâna trecută o instalație luminoasă cu un mesaj în limba română, simplu, dar puternic: „Mi-e dor de tine”.”Avem cu toții cunoscuți, prieteni, poate chiar rude care au decis să plece din România, împinși de la spate de circumstanțele de acasă sau de oportunitățile pe care le-au găsit în afară. Iar noi vrem să le remintim că cei de acasă nu i-au uitat, că se gândesc mereu la ei și sperăm ca într-o zi să putem crea împreună în România acele oportunități pe care ei le-au găsit acum în altă parte”, spune Andi Daiszler, fondatorul Lights On România, un festival de instalații de lumină, a cărui primă ediție a avut loc anul trecut la Cluj.Atunci, pe unul dintre podurile care traversează Someșul, publicul a putut să simtă pentru prima dată puterea lui ”Mi-e dor de tine”. „În acest an am vrut să ducem mesajul mai departe”, mai spune Andi.”Și ne-am dorit foarte mult ca el să ajungă acolo unde oamenii ar avea nevoie de o mică amintire a ceea ce înseamnă România, așa că ne-a venit ideea să trimitem mesajul ”Mi-e dor de tine” într-un oraș în care trăiește o mare comunitate de români și așa am ajuns în Londra, unde statisticile arată că trăiește cea mai mare comunitate de români, într-un oraș din afara granițelor României”, mi-a mai zis Andi.În Canary Wharf vin zilnic la serviciu peste o sută de mii de persoane și oricât ar fi de grăbite să ajungă în birou, oricât de absorbite ar fi de ecranul telefoanelor mobile sau de muzica tare din căștile de ultimă generație, nu vor avea cum să evite întâlnirea cu mesajul de pe chei. Unii vor ridica probabil din umeri și vor trece mai departe fără să își bată prea tare capul cu acele cuvinte de neînțeles. Alții vor citi poate explicațiile de pe panoul amplasat în apropiere și se vor mulțumi cu atât. Dar poate că vor fi și unii care vor citi explicațiile și vor vrea să știe mai mult și vor căuta un coleg sau un prieten român care să îi facă să înțeleagă mai bine ce e cu acest ”Mi-e dor de tine”.”În momentul în care am aprins pentru prima dată mesajul în Londra, am întâlnit cupluri mixte, de români și alte naționalități, și românii le explicau celorlalți ce înseamnă și care sunt semnificațiile acestor cuvinte. Foarte mulți dintre britanicii cu care noi am discutat și le-am explicat ce înseamnă acest mesaj și la ce face referire ne-au spus că pe ei îi face cumva să se gândească la Brexit și că le trezește o simpatie vizavi de tot ce înseamnă comunitatea europeană pe care o vor părăsi o dată cu ieșirea din Uniunea Europeană.”Și pentru că atunci când spui cuiva ”Mi-e dor de tine” răspunsul este de cele mai multe ori ”Și mie”, acest mesaj va fi aprins pe 21 noiembrie la Cluj, în deschiderea celei de-a doua ediții Lights On România. Povestea va continua o săptămână mai târziu la București, unde se va aprinde al treilea mesaj, ”Te aștept”, ca o continuare firească a unei conversații purtate cu cineva drag, care în acel moment nu poate fi lângă tine.Dan Vasiliu este corespondentul Radio România Actualități la Londra.