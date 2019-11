webPR Marţi, 12 noiembrie, începe EXPO PLAST 2019, evenimentul numărul 1 în industria prelucrării materialelor plastice!

Timp de 4 zile, EXPO PLAST reuneşte sub acelaşi acoperiş cele mai importante companii din industria de profil – printre care Engel Injecţie, Plastic Technology Services, Hitaro Plastic Machines, Almitech, Aectra Plastics, Alpha Laser Gmbh, Electromagnetica, Förch, Thowald Ice Cleaning - expozanţi locali şi internaţionali, producători sau distribuitori ai unor branduri de renume internaţional, care prezintă noi tehnologii, sisteme de prelucrare a maselor plastice şi materiale de ultimă generaţie din industrie.La EXPO PLAST Sibiu vor fi prezente companii din 8 ţări: Cehia, China, Germania, Italia, Polonia, România, Slovacia şi Turcia.Cel mai mobil sistem de sudură laser din lume ALM şi sistemul robotizat de curăţare a conductelor JETTY-ROBOT vor fi prezentate la ediţia din acest an a EXPO PLAST.Lideri mondiali vor prezenta la SIBIU vârfurile de gamă ale maşinilor cu tehnologii de injecţie în matriţe folosind sisteme electrice, şi nu numai.Şi la ediţia din acest an, vizitatorii vor putea beneficia de discount-uri exclusive oferite de companiile expozante doar pe durata târgului. ICu toate că trendul global este de reducere a produselor din plastic, industria maselor plastice are întotdeauna alternative profitabile pentru business-ul dumneavoastră.Maşini de injecţie full-electrice, hibride şi hidraulice, sisteme automatizate, printare 3D, soluţii de administrare a producţiei, echipamente auxiliare, sisteme de răcire, roboţi, granulatoare, uscătoare, controllere, electrovalve, soluţii de manipulare cu vacuum, sisteme de prindere, echipamente pentru reciclarea materialelor plastice, matriţe şi materii prime, adezivi - sunt doar o mică parte din ceea ce vizitatorii pot vedea la EXPO PLAST - Sibiu.Evenimentul este organizat de EUROEXPO Fairs, împreună cu Asociaţia Patronală a Producătorilor de Mase Plastice din România – ASPAPLAST.Programul de vizitare al expoziţiei este de marţi până joi (12-14 noiembrie) între orele 9:00-17:00, şi vineri (15 noiembrie) între orele 9:00-16:00. Accesul se face pe baza invitaţiei online ( https://www.expoplast.ro/inregistrare-online/ ), sau prin completarea formularului disponibil la intrare.